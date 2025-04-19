Путин поручил определить условия обратного выкупа активов для иностранцев

Президент Владимир Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами. В пресс-релизе на сайте Кремля отмечается, что условия выкупа должны «учитывать права и законные интересы российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)». Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого президент утвердил список поручений по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшего 18 марта. В частности, господин Путин распорядился до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в России.

18 марта Владимир Путин поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что «открывать двери» нужно только в те области, в которых Россия готова поделиться суверенитетом. По данным Financial Times, западные компании рассматривают возможность остаться на российском рынке.

О том, какой иностранный бизнес прервал работу в РФ, читайте в подборке «Ъ».