Мантуров призвал выработать подходы к возвращению в Россию западных компаний

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что требуется разработать подходы к возвращению иностранных компаний на российский рынок, и такая возможность не должна табуироваться. При этом он считает, что «открывать двери» нужно только в те области, в которых Россия готова поделиться суверенитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики — это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность»,— сказал господин Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

В феврале Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Аналогичную позицию озвучил вице-премьер Александр Новак.

Президент Владимир Путин поручил отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний, но дать преференции российским. Минэкономики предупредило, что требования для решивших вернуться в Россию компаний изменятся. По данным «Ведомостей», из 100 крупнейших иностранных структур у 18 есть опционы на выкуп своих активов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Камбэку отсчитывают время».