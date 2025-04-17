FT: западные компании рассматривают возможность остаться на российском рынка

Иностранные компании, ранее планировавшие уйти из России, теперь рассматривают возможность остаться, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, зарубежный бизнес демонстрирует «умеренный интерес» к продолжению работы в РФ.

В Москве стали чаще появляться представители международных трейдеров сырьевого рынка и инвестиционных банков, отмечает FT. Однако массового возвращения западных инвесторов в ближайшее время ждать не стоит, подчеркивают собеседники издания.

О том, что иностранные компании «планируют сценарии» возвращения в Россию, сегодня также писало агентство Bloomberg. Управляющий стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory Крис Уифер заявил агентству, что большинство компаний возвращаться не намерены, пока не будет достигнуто постоянное мирное соглашение между Россией и Украиной.

Правительство России разрабатывает условия, при которых компании, которые ушли с рынка с 2022 года, смогут возобновить работу в России, писал РБК. Правительство может потребовать от них гарантий локализации производства, передачи технологий, создания совместных предприятий с российскими акционерами и роботизации мощностей.