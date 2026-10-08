Володин предложил считать вывод денег за границу отягчающим обстоятельством

В Уголовном кодексе РФ есть несколько статей, связанных с незаконным выводом средств за рубеж, — 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам). Сам факт вывода денежных средств за рубеж в них не рассматривается должным образом, считает спикер Госдумы.