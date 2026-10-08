Володин предложил считать вывод денег за границу отягчающим обстоятельством
08.10.2026, 09:02
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил считать вывод денежных средств за границу отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. По его словам, такие действия часто являются следствием мошенничества, хищения или легализации преступных доходов.
«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств ... всегда был отягчающим обстоятельством», — заявил господин Володин в Telegram-канале.
В Уголовном кодексе РФ есть несколько статей, связанных с незаконным выводом средств за рубеж, — 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег нерезидентам по подложным документам). Сам факт вывода денежных средств за рубеж в них не рассматривается должным образом, считает спикер Госдумы.