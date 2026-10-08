«Вот такая вот сегодня реальность»
Дмитрий Дризе — о вкусах левой общественности
08.10.2026, 09:26
Триумф свободы слова и позолоченное ничтожество. Таковы наиболее распространенные комментарии левой общественности к статуе Дональда Трампа, которую ранее установили в здании Европарламента в Страсбурге. Справа преобладают оценки вроде того, что «Европа играет в игры, пока Франция горит», или «ждите новых пошлин». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает наиболее точным пассаж о пожаре Франции.
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В здании европейского парламента в Страсбурге установили статую под названием «Оранжевая чума» или «Король несправедливости». Она представляет собой 2,5-метровую фигуру обнаженного президента США Дональда Трампа с длинной клюшкой для гольфа и весами правосудия в руках. Президент США восседает на плечах щуплого мужчины, который согнулся от подобной тяжести. Фигуру демонстрировали в других городах Европы и, конечно же, на климатической конференции ООН.
Не будем досконально описывать данный арт-объект, который, к слову сказать, наверное, немалых денег стоит. Что-то это напоминает? Да советские плакаты, с которых на граждан смотрели толстые капиталисты в цилиндрах в звездно-полосатых одеждах. В руках они держали либо бомбы, либо ракеты. Соответственно, снизу на них смотрели тощие нищие в лохмотьях с надписью «социальные нужды». Так что все это уже было, причем в стране, которую очень трудно назвать демократической.
Собственно, дело не в статуе и даже не в Трампе, а в том, как левые борются за выживание, — у них дом горит, а они по-прежнему в игрушки играют.
Причем самое интересное заключается в том, что этот самый дом они сами же и поджигают. Дело происходит как раз во Франции, которую продолжают методично громить школьники при поддержке многочисленных молодых мигрантов. Премьер-министр Себастьян Лекорню обвинил левых депутатов в том, что они «надевают белые повязки, чтобы потакать погромщикам в черных балаклавах».
Красиво сказано. Но дальше-то что? Ничего, погромы продолжаются — решение так и не найдено. В Европарламенте обсуждают статую Трампа. Тем временем в МИД Ирана вызвали французского посла, чтобы выразить ему решительный протест в связи с «чрезмерной жестокостью» и «вопиющими нарушениями прав человека» при разгоне мирных молодежных демонстраций. Понятно — издеваются. Однако велика вероятность, что вот такая вседозволенность кончится именно тем, что толерантная Европа в один прекрасный момент перестанет быть таковой и возьмет на вооружение методы Исламской Республики.
Но вернемся к статуе. Ее совсем скоро уберут, и вряд ли кто-нибудь о ней впоследствии вспомнит.
Хотя автор, датский скульптор Йенс Галсхет, своего добился — его проект широко обсуждался и собрал просмотры в интернете. Что касается настоящего Дональда Трампа, он в очередной раз заявил, что спасает мир, который должен быть ему благодарен. Вот такая вот сегодня реальность.