«Вот такая вот сегодня реальность»

Красиво сказано. Но дальше-то что? Ничего, погромы продолжаются — решение так и не найдено. В Европарламенте обсуждают статую Трампа. Тем временем в МИД Ирана вызвали французского посла, чтобы выразить ему решительный протест в связи с «чрезмерной жестокостью» и «вопиющими нарушениями прав человека» при разгоне мирных молодежных демонстраций. Понятно — издеваются. Однако велика вероятность, что вот такая вседозволенность кончится именно тем, что толерантная Европа в один прекрасный момент перестанет быть таковой и возьмет на вооружение методы Исламской Республики.