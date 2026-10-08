Главное на рынке недвижимости к утру 8 октября

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что центр искусственного интеллекта в градостроительстве разработал ИИ-ассистента «Помощник проектировщика» для анализа градостроительной документации. В его основе лежит единая база градостроительных и нормативных требований. Она объединяет сведения о водоохранных и санитарно-защитных зонах, особо охраняемых природных территориях, зонах инженерных сетей и других ограничениях. Источниками данных стали около 100 нормативных документов. По запросу ИИ-ассистент может собирать информацию по конкретной территории с учетом действующих ограничений и принятых решений, предоставлять данные об объемах строительства и ввода объектов по отдельным категориям, а также сведения по конкретным объектам капитального строительства.