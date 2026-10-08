Главное на рынке недвижимости к утру 8 октября
Минстрой сформировал проект реестра объектов капстроительства на 2027—2029 годы
08.10.2026, 09:22
Минстрой сформировал проект реестра объектов капстроительства на 2027—2029 годы. В него вошли 836 объектов и мероприятий по 47 главным распорядителям бюджетных средств и 39 госпрограммам и непрограммным направлениям деятельности. Основной упор при формировании реестра был сделан на систематизацию, сокращение строительного цикла и быстрый ввод объекта в эксплуатацию.
Власти Москвы выставят на торги для выбора инвестора участок с Рижским цветочным рынком и универмагом «Крестовский» на проспекте Мира. Объекты, расположенные на участке, отнесены к подлежащим сносу или реконструкции. Начальная стоимость — 155,4 млн руб. Участники аукциона должны иметь опыт в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме площадью не менее 17 тыс. кв. м. за последние пять лет. Торги проведут в ближайшие 90 дней.
Жители Московской области за первые девять месяцев этого года зарегистрировали свыше 4,9 тыс. объектов недвижимости в рамках «гаражной амнистии», сообщило Минмособлимущества. Программа была рассчитана до 1 сентября 2026 года. В августе сроки действия инициативы были продлены на пять лет, до 1 сентября 2031 года. Для сравнения — в январе-августе 2025 года по «гаражной амнистии» зарегистрировали 5,3 тыс. объектов недвижимости, включая 1,7 тыс. гаражей и 3,6 тыс. земельных участков общей площадью 100,3 тыс. кв.м.
Мосгосстройнадзор выдал компании Sminex разрешение на строительство малоэтажных домов на Фрунзенской набережной с собственным парком. Разрешение позволяет построить семь домов высотой от двух до четырех этажей и здание инфраструктурного центра. Корпуса рассчитаны на 95 квартир суммарной жилой площадью 20,3 тыс. кв.м. Все они будут соединены стилобатом. Общая площадь второй очереди составит почти 43,9 тыс. кв.м. Тогда же будет создана большая часть внутреннего парка площадью более трех гектаров. Новые дома станут продолжением квартала «Фрунзенский», в котором сейчас возводятся четыре корпуса на 216 квартир.
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента, который отказал девелоперской компании «Левел Груп» (Level Group), просившей признать комбинированное обозначение Level общеизвестным в России знаком обслуживания. Девелопер запрашивал бренду статус общеизвестного с 1 октября 2024 года для таких услуг, как продажа недвижимости, управление жилым фондом, управление недвижимостью и строительство. В Роспатенте отметили, что представленные заявителем документы подтверждают деятельность компании преимущественно на территории Москвы и Московской области, где размещалась и основная часть наружной рекламы.
В Москве на месте расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда построили более 135 жилых комплексов для реализации программы реновации, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса. Новостройки возвели в 59 районах города. По этому показателю лидируют: юго-восток (36 новостроек), северо-восток и юго-запад (по 17), а также восток столицы (15). Суммарно новые жилые комплексы включают более 39,5 тыс. квартир.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что центр искусственного интеллекта в градостроительстве разработал ИИ-ассистента «Помощник проектировщика» для анализа градостроительной документации. В его основе лежит единая база градостроительных и нормативных требований. Она объединяет сведения о водоохранных и санитарно-защитных зонах, особо охраняемых природных территориях, зонах инженерных сетей и других ограничениях. Источниками данных стали около 100 нормативных документов. По запросу ИИ-ассистент может собирать информацию по конкретной территории с учетом действующих ограничений и принятых решений, предоставлять данные об объемах строительства и ввода объектов по отдельным категориям, а также сведения по конкретным объектам капитального строительства.
Заместитель гендиректора Роскадастра Максим Харитов сообщил, что Сроки бесплатного предоставления земель россиянам могут быть сокращены. Сейчас сроки освоения участков под индивидуальное жилищное строительство составляют пять лет. «Мы предлагаем сократить это до трех лет, и на уровне руководства страны такие инициативы уже поддержаны. Кроме того, у нас есть ряд инициатив упрощения перевода садовых домов в жилые», — сообщил господин Харитов (цитата по «Российской газете»).