Доля российских участников в Лондонском арбитраже в 2025 году сократилась вдвое

Снижение российского присутствия происходит на фоне сохранения высокой международной активности. В прошлом году стороны новых процессов в LCIA происходили из 103 юрисдикций против 100 годом ранее. Больше всего было сторон из Великобритании — 15,1%, за ними идут участники из США — 7,3%, ОАЭ — 7%, Швейцарии — 5,6%. Вместе с тем в 96% дел участвовала хотя бы одна сторона не из Великобритании, а в 77% дел английских участников не было вовсе. Местом разбирательства (арбитража) в 2025 году чаще всего становился Лондон — 87% дел против 88% годом ранее.