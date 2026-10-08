Доля российских участников в Лондонском арбитраже в 2025 году сократилась вдвое
08.10.2026, 09:00
Лондонский международный арбитраж (LCIA) сообщил об итогах рассмотрения дел за 2025 год, опубликовав отчет об этом в октябре. Из статистики следует, что доля российских сторон в спорах, рассмотренных Лондонским арбитражем в прошлом году, сократилась в два раза — до 1,1% по сравнению с 2,6% в 2024-м. При этом общий поток дел в LCIA не изменился: за 2025 год в арбитражный центр поступило практически столько же обращений (365), сколько и за 2024-й (362).
Снижение российского присутствия происходит на фоне сохранения высокой международной активности. В прошлом году стороны новых процессов в LCIA происходили из 103 юрисдикций против 100 годом ранее. Больше всего было сторон из Великобритании — 15,1%, за ними идут участники из США — 7,3%, ОАЭ — 7%, Швейцарии — 5,6%. Вместе с тем в 96% дел участвовала хотя бы одна сторона не из Великобритании, а в 77% дел английских участников не было вовсе. Местом разбирательства (арбитража) в 2025 году чаще всего становился Лондон — 87% дел против 88% годом ранее.
Основной массив споров в 2025 году был связан с транспортом и сырьевыми товарами, на них пришлось 25% дел против 29% годом ранее. Банковские и финансовые споры сохранили прошлогоднюю долю (17%), энергетические и ресурсные споры выросли с 10% до 14%, а споры в сфере профессиональных услуг — с 5% до 11%. Денежные требования заявлялись в 93% новых дел. Среди них более половины (56% исков) приходилось на суммы до $5 млн, и только в 5% дел требования превышали $100 млн.
В 2025 году Лондонский арбитраж назначил 403 арбитра в 204 делах. Арбитры происходили из 45 стран, причем впервые большинство (52%) было не из Великобритании. В частности, трое арбитров с российским гражданством получили в прошлом году четыре назначения на дела. Женщины выбирались арбитрами в 38% всех случаев, а из кандидатур, назначенных самим арбитражным центром, их доля достигла почти половины (49%).