ОАК передала Минобороны первую в этом году партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала российским ВКС первую в этом году партию истребителей Су-35С. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что самолеты уже совершили перелет на аэродром базирования, их количество не уточняется.

Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что на предприятиях «в разной степени готовности» находятся новые партии авиационных комплексов, которые передадут военным в 2025 году. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха назвал основной задачей корпорации наращивание темпов строительства востребованной продукции.

«Прежде всего это касается самолетов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объемов выпуска»,— рассказал он.

11 ноября 2024 года ОАК поставил российским войскам партию самолетов Су-57 и Су-35С. Истребители производят на комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина. В «Ростехе» говорили, что предприятие обеспечено загрузкой до конца 2028 года. Истребители Су-35С, в частности, используют в зоне проведения военной операции на Украине.