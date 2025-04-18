Налоговики хотят банкротить табачную компанию из-за долга в 1 млрд руб.

Управление ФНС России по Калининградской области направило в арбитражный суд заявление с требованием признать банкротом местную табачную компанию ООО «Универсальная сигаретная мануфактура» (УСМ), обнаружил «Ъ» в картотеке судебных дел. Сумма исковых требований — более 1 млрд руб.

3 апреля 2025 года ИФНС №27 обратилась в арбитражный суд Калининградской области с иском на сумму более 5,6 млрд руб. к ряду компаний, включая УСМ. Часть претензий может быть связана с неуплатой акцизных платежей, предполагают эксперты. Суд наложил на организацию обеспечительные меры, включая арест денежных средств. Ходатайство об их отмене было отклонено судом 15 апреля 2025 года.

УСМ — второй по величине производитель табака в Калининградской области. Согласно СПАРК, 99% в нем принадлежат зарегистрированной в США Kem International Corp. Компания производит продукцию под брендами K.Ritter, Kaori, LF, Dakota и другие. По данным сайта УСМ, компания производит более 950 млн сигарет в месяц. В 2024 году производство сигарет в России сократилось на 2,4% год к году, следует из данных Росстата.

Подробнее о компании и судебном деле — в материале «Ъ» «У акцизов дело табак».

Алина Мигачёва