У акцизов дело табак

Налоговые органы добиваются взыскания более 5,6 млрд руб. со структур калининградского производителя табачной продукции — Универсальной сигаретной мануфактуры (бренды Dakota, K.Ritter, Vega) — одного из немногих крупных независимых игроков на российском рынке. В рамках дела счета и оборудование компании уже арестованы, что может сильно ограничить ее работу. Часть претензий налоговиков может быть связана с акцизными платежами, считают эксперты. Иногда производители избегают их уплаты, регистрируя продукцию как экспортную, а впоследствии реализуют ее на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Инспекция Федеральной налоговой службы №27 (ИФНС) 3 апреля обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к ООО «Универсальная сигаретная мануфактура» (УСМ), ООО «Альфа трейд логистика», «Юнион Тобакко Фэктори» (ЮТФ) и еще нескольким юрлицам о взыскании 5,62 млрд руб. Это следует из материалов суда. Задолженность изначально возникла у ООО «Сигареттс.Кенигсберг.Продакшн», выступающего третьим лицом по делу.

Суд принял иск к производству, наложив в рамках обеспечительных мер арест на оборудование для табачной промышленности, денежные средства и несколько товарных знаков фигурантов дела.

В УСМ пояснили “Ъ”, что получили иск только сегодня: компания готовится к судебному процессу и занимается изучением материалов дела. В остальных структурах и ФНС на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

УСМ —- производитель табачной продукции из Калининградской области, работающий под брендом UCM. Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что это второй по величине игрок в регионе после Балтийской табачной фабрики. УСМ, как отмечают в компании, владеет производством в Багратионовске. Ее мощность составляет 950 млн сигарет в месяц, следует из информации на сайте компании. Она также выпускает сигареты, сигариллы, табак и фильтры, в том числе продукцию под локальными брендами Dakota, K.Ritter, Vega, Kaori.

Согласно СПАРК, ООО УСМ зарегистрировано семь лет назад. 99% долей принадлежат зарегистрированной в США Kem International Corp. Выручка компании в 2024 году составила 1,8 млрд руб., сократившись на 33% год к году. Чистый убыток составил 95 млн руб. Остальные юрлица, выступающие ответчиками и третьими лицами по делу, могут быть связаны с УСМ: ИФНС в своем иске требует признать их зависимыми. ЮТФ при этом проходит процедуру банкротства.

Трое собеседников “Ъ” на табачном рынке предполагают, что претензии связаны с неуплатой акцизов. «Легальные производители табака за прошлый год выплатили в бюджет суммарно более 800 млрд руб.»,— говорит один из них. Другой источник “Ъ” на табачном рынке не исключает, что компания могла использовать в своей работе экспортную схему. «Продукция, отправляющаяся за рубеж, выведена из-под акцизов, и недобросовестные участники рынка могут фиктивно показывать отгрузки за границу, а впоследствии продавать сигареты в России»,— объясняет он.

Дела о взыскании подобных сумм встречаются редко, замечает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. Она обращает внимание и на то, что суды не слишком часто удовлетворяют заявления о принятии обеспечительных мер — лишь в каждом третьем случае. Они направлены на защиту интересов заявителя, а не на создание необоснованных препятствий для осуществления деятельности, говорит эксперт.

Старший юрист ЮК «Бубликов и партнеры» Андрей Ганзеев не исключает, что арест денежных средств «будет иметь разрушительное влияние на работу компании»: использовать их сейчас можно только на выплату заработной платы, налогов, сборов, страховых взносов.

Но бизнес несет и другие обязательные расходы, например коммунальные платежи, расчеты с контрагентами по ранее заключенным договорам, перечисляет он. Эксперт замечает, что УСМ может ходатайствовать об отмене либо смягчении мер.

Главный редактор ИА «Русский табак» Максим Королев замечает, что случаи крупных взысканий налоговых органов с производителей табачной продукции возникают достаточно редко: большинство игроков работают в легальном поле. В целом производство сигарет в России в 2024 году, по данным Росстата, сократилось на 2,4% год к году, до 194 млрд штук.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова