Кадыров рассказал о пользе переговоров Путина и эмира Катара для Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани способствуют укреплению взаимоотношений между Чечней и Катаром. Он добавил, что Грозный продолжит прилагать усилия для расширения партнерства с Дохой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Кадыров отметил, что стремление России и Катара углубить сотрудничество способствует достижению общих целей государств. «Радует, что отношения между нашими странами поступательно развиваются. Обе стороны настроены на конструктивный диалог и укрепление сотрудничества. Расширяется взаимодействие как в политике, так и в экономике. Есть взаимопонимание по многим важным международным вопросам»,— написал глава республики в Telegram-канале.

Переговоры между Владимиром Путиным и эмиром Катара состоялись в Москве 17 апреля. Стороны обсудили экономические отношения стран, а также события на Ближнем Востоке и украинский кризис. Российский фонд прямых инвестиций и Qatar Investment Authority объявили о создании инвестиционной платформы объемом $2 млрд.

Подробнее о встрече читайте в материале «Ъ» «И целого эмира мало».