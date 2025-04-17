Песков: Путин и эмир Катара провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Сирии. Об этом в четверг по итогам переговоров двух лидеров в Кремле заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в укреплении связей с Дамаском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале переговоров в Кремле катарский лидер сообщил Владимиру Путину, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа настроен продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском. Об этом сирийский лидер заявил господину Аль Тани в ходе состоявшейся ранее встречи.

Эмир Катара прибыл в Москву сегодня, 17 апреля. В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также затронут украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая