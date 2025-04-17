Россия и Катар создали инвестиционную платформу на $2 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Qatar Investment Authority (QIA) объявили о создании новой инвестиционной платформы объемом $2 млрд. Она нацелена на проекты в сфере технологий, здравоохранения и добычи минералов. Соглашение было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Видим значительный потенциал для сотрудничества между нашими суверенными фондами. Данное партнерство откроет новые возможности для российских компаний на рынках Ближнего Востока и поддержит катарский бизнес в выходе на российский рынок, создавая надежный мост для конструктивного взаимодействия»,— сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Обе стороны сделали равный вклад в фонд в размере $1 млрд. В РФПИ напомнили, что в 2014 году была запущена первая совместная платформа с QIA на $4 млрд. Сегодня через нее инвестируются проекты, связанные с финансовыми и банковскими услугами, искусственным интеллектом, добычей металлов, логистикой и т. д.

26 февраля на межправительственной встрече в Дохе глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что QIA и РФПИ реализуют совместные проекты почти на $1 млрд.

Екатерина Отрашкевич