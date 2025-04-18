«Росконгресс» не исключает участие бизнеса из «недружественных» стран в ПМЭФ-2025

Представители бизнеса из так называемых «недружественных» стран вполне могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, если они разделяют ценности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года»,— отметил господин Стуглев.

По его словам, количество представленных на ПМЭФ-2025 государств и участвующих делегатов повторит или даже превысит прошлогодние показатели. Одна из причин этого — «рост интереса к России и поиск новых рынков на фоне турбулентности, которую создали США».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. В 2025 году стоимость участия в ПМЭФ повысилась до 1,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число подтвердивших участие в ПМЭФ выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Андрей Цедрик