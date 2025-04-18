«Росконгресс» не исключает участие бизнеса из «недружественных» стран в ПМЭФ-2025
Представители бизнеса из так называемых «недружественных» стран вполне могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, если они разделяют ценности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
Председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года»,— отметил господин Стуглев.
По его словам, количество представленных на ПМЭФ-2025 государств и участвующих делегатов повторит или даже превысит прошлогодние показатели. Одна из причин этого — «рост интереса к России и поиск новых рынков на фоне турбулентности, которую создали США».
Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. В 2025 году стоимость участия в ПМЭФ повысилась до 1,2 млн рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что число подтвердивших участие в ПМЭФ выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.