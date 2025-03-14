С 17 марта стоимость участия в ПМЭФ-2025 повысится до 1,2 млн рублей

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) на данный момент составляет 990 тысяч рублей. С 17 марта цена билета возрастет до 1,2 млн руб., сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, до 17 марта за 990 тыс. руб. можно приобрести пакет «Участник», который предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы ПМЭФ-2025. При этом данный пакет не дает право посещения пленарного заседания форума, для этого требуется специальное приглашение.

ПМЭФ-2025 будет проходить в Петербурге в период с 18 по 21 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что королевство Бахрейн станет страной-гостем на ПМЭФ в 2025 году.

Дарья Астанина