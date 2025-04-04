Число подтвердивших участие в ПМЭФ выросло на 20% по сравнению с прошлым годом

Количество подтвердивших свое участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме 2025 года превышает аналогичный рекордный показатель прошлого года на 20%. Об этом сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По темпам подтверждения мы идем с опережением где-то на 20% по сравнению с 2024 годом, когда показатели участия были рекордные. На площадке было более 20 тыс. участников»,— цитирует господина Валькова ТАСС.

При этом директор ПМЭФ добавил, что «международная составляющая также очень активно развивается». По его словам, интерес к участию в форуме обусловлен тем, что эта площадка «дает всем участникам равные возможности».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость участия в ПМЭФ-2025 повысилась до 1,2 млн рублей. Само мероприятие пройдет в этом году в период с 18 по 21 июня.

Андрей Цедрик