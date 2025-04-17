МИД Омана: второй тур переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля

Министерство иностранных дел Омана сообщило, что второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

«В эту субботу в Риме пройдет второй раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов Америки. Целью переговоров станет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению»,— говорится в сообщении ведомства.

В сообщении сказано, что Рим был выбран как место для переговоров «по логистическим причинам». Султанат Омана выразил признательность итальянскому правительству за помощь в подготовке встречи.

Первый этап переговоров США и Ирана состоялся в Омане 12 апреля. Делегацию от Ирана возглавил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, со стороны США — спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Встреча длилась почти три часа, на ней представители обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Екатерина Отрашкевич