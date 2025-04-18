Роспотребнадзор подтвердил безопасность пляжей Крыма для курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пригодности пляжей Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона, несмотря на последствия разлива мазута. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По оценке ведомства, ЧС не оказала существенного влияния на общее состояние прибрежной зоны. Как отметила госпожа Попова, небольшие выбросы мазута, фиксирующиеся до сих пор на береговой линии, локализуются в оперативном порядке.

Санитарная служба продолжит исследования в Крыму для предотвращения осложнений. Свыше 600 тыс. проб, взятых в Севастополе, не выявили превышения гигиенических нормативов.

Ранее Анна Попова заявляла о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Анна Гречко