Роспотребнадзор: пляжи Крыма пригодны для курортного отдыха, пляжи Кубани — нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Темрюкском районе Краснодарского края нельзя открывать курортный сезон, так как на береговой линии еще фиксируются повторные выбросы мазута. 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, сказала госпожа Попова. Пляжи Крыма и Севастополя для организации летнего курортного сезона пригодны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«На сегодняшний день (пляжи.— ''Ъ'') не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей. Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и морской воды»,— рассказала госпожа Попова о ситуации в Краснодарском крае на брифинге (цитата по ТАСС).

Говоря о последствиях разлива мазута в Крыму, глава Роспотребнадзора отметила, что небольшие выбросы, фиксирующиеся до сих пор на береговой линии, «достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья». По словам госпожи Поповой, в Крыму продолжат проведение исследований, чтобы предотвратить любое осложнение ситуации. «Но на сегодняшний день более чем 600 тыс. проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов»,— заключила она.

Полина Мотызлевская