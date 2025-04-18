ВСУ ударили по энергообъектам в 18 российских регионах

Минобороны России регулярно сообщает об обстрелах энергетической инфраструктуры страны со стороны украинской армии. По подсчетам ТАСС, с начала моратория ВСУ атаковали энергообъекты в 18 регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Чаще всего ВСУ обстреливали Курскую, Белгородскую и Брянскую область. За два дня, 16 и 17 апреля, на территории Белгородской области были атакованы четыре энергообъекта. Удары также наносили по Воронежской, Запорожской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Херсонской областям, Республике Крым, Краснодарскому краю, ЛНР и ДНР.

В ТАСС уточнили, что для этого применялись БПЛА, FPV-дроны и артиллерия, в том числе РСЗО HIMARS. В результате ударов 28 марта ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что с 18 марта ВСУ ударили по российским энергообъектам более 80 раз. По ее словам, Киев намеренно игнорирует введенный мораторий.

В ходе пресс-колла 14 апреля пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что продление моратория зависит от решения президента Владимира Путина. Пока глава государства не давал новых указаний, добавил представитель Кремля.