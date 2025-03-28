Минобороны: ВСУ ударом HIMARS уничтожили станцию «Суджа»

Вооруженные силы Украины 28 марта около 10:20 мск нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По предварительной информации, атака была совершена из РСЗО HIMARS, энергообъект фактически уничтожен, добавили в ведомстве.

«Все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников"»,— говорится в сообщении министерства.

Также, по информации военного ведомства, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

С 7 августа 2024 года газоизмерительная станция «Суджа» контролировалась вторгшимися в Курскую область украинскими военными. 21 марта Министерство обороны России сообщило о намеренной провокации ВСУ после подрыва энергетического объекта во время отступления ВСУ из региона.

Через ГИС «Суджа» газ по трубопроводу Уренгой—Помары—Ужгород поступал в Словакию и в меньшей степени — в Венгрию, Сербию, Австрию и Румынию. До 1 января 2025 года это была единственная станция по перекачке газа в европейском направлении. Поставки прекратились в связи с истечением срока контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Вчера, 27 марта, на погранпереходе «Суджа» в Курской области десантниками тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск был поднят флаг России. МАПП «Суджа» находится непосредственно на дороге, связывающей подконтрольную ВСУ территорию к югу от Гоголевки и Олешни в Курской области с Юнаковкой, ближайшим крупным населенным пунктом в Сумской области Украины.