Захарова: ВСУ атаковали российские энергообъекты более 80 раз во время моратория

С 18 марта российская энергетическая инфраструктура была атакована более 80 раз. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что Украина «демонстративно игнорирует мораторий» на удары по энергообъектам, который в прошлом месяце согласовали президенты России и США и который поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса»,— сказала она, выступая на брифинге.

Президент Владимир Путин согласился на мораторий после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта дал согласие на него Владимир Зеленский. Вчера, 16 апреля, был последний день моратория. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда откажется от приостановки ударов по энергетической инфраструктуре.