Татьяна Ким дождалась стопроцентного решения

Татьяна Ким стала единственным владельцем Wildberries. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы. Кроме того, за ней сохранились 100% акций Вайлдберриз-банка и все средства на ее банковских счетах. Владислав Бакальчук решение не комментировал. Последний пост в его личном Telegram-канале — это видео, где он катается на велосипеде. Как развивался конфликт вокруг семейного бизнеса? И можно ли его считать решенным? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Wildberries был основан в 2004-м. Изначально Татьяна была единственной владелицей. Но в конце 2019-го передала 1% Владиславу Бакальчуку. В компании называли это техническим нюансом для упрощения регистрации дочерних предприятий. В эпицентре общего внимания компания оказалась в конце июня 2024-го. Тогда она объявила о слиянии с Russ и создании «конкурента Amazon и Alibaba». Владислав тогда обвинил партнеров в рейдерском захвате и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Татьяна же указала на то, что сделка была согласована с Бакальчуком:

«Мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться. Сделка полностью одобрена и поддержана. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка».

Одобрена сделка была и лично президентом Владимиром Путином. Обострился конфликт в сентябре того же года, когда вооруженные люди попытались проникнуть в офис Wildberries, в результате погибли два человека. В компании заявили, что стрельбу начали люди из окружения Владислава Бакальчука. Предприниматель говорил, что пришел на «мирную встречу», а позже назвал перестрелку покушением на себя. В марте 2025-го маркетплейс подал иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в 42 млрд руб. Маркетплейс заявлял, что компания не смогла отчитаться за полученное финансирование на строительство складов. Ответчик объяснял, что оно «велось по ценам ниже рынка».

Решение о передаче 1% Wildberries Татьяне было ожидаемым, считает управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк: «Понятное дело, что это всегда вопрос аргументации. Это дело может служить дополнительным кирпичиком в формировании практики, когда супруги в период брака распоряжаются как-то по-иному своими долями в уставном капитале. Так что это большой сигнал для собственников бизнеса. Юридически Владислав по-прежнему является собственником компании в размере 1%, несмотря на принятое решение, поскольку оно юридически не вступило в законную силу либо вступит по истечении месяца».

Бывший партнер Татьяны Ким с самого начала предъявлял права на компанию. В интервью РБК он говорил, что брачного контракта у пары нет, но «все имущество делится пополам». Юристы же отмечали, что решающими будут детали уставных документов ВБ. В картотеке Савеловского суда указано, что суд частично удовлетворил требования Ким. Подробности неизвестны. Впрочем, управляющий партнер компании SGP Law Сергей Горбачев не исключает, что Татьяну могли обязать выплатить бывшему супругу компенсацию или передать имущество сопоставимой стоимости:

«Решение, которое вынес суд первой инстанции, явно в этом споре неокончательное.

Очевидно, что какая-либо из сторон, им не удовлетворенная, предпримет усилия, чтобы его оспорить. Предполагаю, что это будет и апелляция, и, возможно, кассация. Возможно, суд посчитал владение 1% доли малозначительным и, пересудив эту долю к владению второй стороны, назначил за нее компенсацию. Возможно, суд исходил из того, что рыночная компенсация вполне удовлетворит требования другой стороны, хотя, конечно, как мне кажется, здесь вопрос гораздо глубже».

В феврале 2025 года суд расторг брак Ким и Бакальчука, они были вместе 22 года. У пары семеро детей, в основном несовершеннолетние. Владислав будет обязан отдавать на их содержание половину своего дохода. Татьяну Ким, в свою очередь, Forbes уже в пятый раз назвал самой богатой женщиной России, ее состояние оценивается более чем в $4,5 млрд.

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Екатерина Вихарева