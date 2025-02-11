Развод и девичья фамилия

Основатели Wildberries официально развелись. 10 февраля суд удовлетворил иск Татьяны Ким. Она прокомментировала решение сдержано: «Я рада, что этот непростой период позади». Еще в октябре 2024-го она сменила фамилию на девичью. Владислав Бакальчук назвал момент грустным, но сопроводил сообщение композицией «Я свободен». Дети, по его словам, «остаются с мамой, алименты — с папой». Но громкий процесс далек от завершения. 18 февраля суд решит вопрос о разделе имущества бывших супругов. А после семейный конфликт может превратиться в настоящую корпоративную войну, не исключают опрошенные “Ъ FM” юристы. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кейс Ким—Бакальчук уже называют разводом века. Четыре года назад супруги впервые вошли и сразу же возглавили рейтинг богатейших семей России. Их состояние Forbes оценил более чем в $13 млрд. В 2024-м американская версия издания поместила Татьяну на 22-е место в рейтинге российских миллиардеров. После объединения WB с Russ ее активы сократились почти вдвое, до $4 млрд. Но Forbes по-прежнему называет ее самой богатой женщиной России. С конца 2019-го Татьяне принадлежит 99% WB, Владиславу — 1%. В компании называли это чисто техническим нюансом для упрощения регистрации дочерних предприятий. Это подтверждают и юристы.

Поскольку брачного договора, по словам Бакальчука, у пары не было, именно технический документ суд может счесть основным в части раздела имущества, считает адвокат, руководитель практики семейного и наследственного права адвокатского бюро города Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина: «Огромную роль играет именно то обстоятельство, что при основании Wildberries супруги подписали учредительный договор. С моей точки зрения, Владислав Бакальчук добровольно выразил свое намерение именно на такое распределение. В любом случае в законодательстве есть положение, которое предполагает возможность у супругов договориться по своему усмотрению на изменение режима 50:50».

В конце июня 2024 года WB и Russ объявили о создании «конкурента Amazon и Alibaba». Совместную компанию зарегистрировали 5 июля, маркетплейс получил в ней 65%. Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку «наглым рейдерским захватом». Татьяна в ответ пояснила, что происходит «развод», а через неделю официально подала соответствующее заявление. И хотя детально подробности объединения компаний неизвестны, существенная доля активов маркетплейса перешла в новое предприятие, считают аналитики. И это лазейка для защиты Бакальчука, рассуждает управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк:

«Если сейчас компания является пустышкой, и, предположим, суд поделит ее 50:50, возникает вопрос: а когда произошло фактическое прекращение брачных отношений? Не был ли вывод активов произведен под предлогом прекращения брака? Здесь уже такая своеобразная новая трилогия может развиваться. Если один из супругов выводит активы либо в преддверии, либо в ходе бракоразводного процесса, то другой вправе требовать компенсации, которая бы соответствовала его доле на момент начала вывода активов».

В громком бракоразводном деле Ким—Бакальчук успели даже погибнуть люди осенью 2024-го в результате перестрелки у московского офиса WB. Но с точки семейного права это простой кейс, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Есть большой набор активов, которые должны быть, судя по всему, поделены пополам, во всяком случае, пока не всплыло никакое брачное соглашение. Если ему кажется, что этого нет, то есть еще вторая сторона, у которой может быть своя точка зрения.

Сложности начинаются после, когда бывшие супруги заходят непосредственно в бизнес и требуют подтвердить свои права. Вот здесь конфликт продолжается уже в корпоративном поле.

Чтобы в этом громком конфликте не принимать каких-то судьбоносных решений, судья, вполне вероятно, не будет брать на себя ответственность за это тонкое распределение».

Супруги были вместе 22 года. У них семеро детей, в основном несовершеннолетние. По словам юристов, размер алиментов составит 50% со всех видов заработка Владислава Бакальчука.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева