Стрелково-ягодное

Двое погибших, семеро раненых и целый список статей УК, подразумевающих наказание вплоть до пожизненного,— таков краткий итог очередного раунда борьбы за Wildberries. В среду днем группа крепких мужчин попыталась взять штурмом офис маркетплейса в центре Москвы в Романовом переулке, но получила отпор, после чего началась перестрелка. Пострадали в ней как охранники бизнес-центра, так и сотрудники МВД. Основательница Wildberries и богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук назвала происшедшее неудавшимся рейдерским захватом, которым руководили ее муж Владислав и двое бывших топ-менеджеров компании, тем более что атака была предпринята и еще на один офис, но во втором случае все обошлось без крови. Господина Бакальчука уже доставили на допрос. Следователи и эксперты должны установить, кто и как действовал в офисах, что и предопределит их дальнейшую судьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После перестрелки «Романов двор» был взят под охрану Росгвардией

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ После перестрелки «Романов двор» был взят под охрану Росгвардией

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основной площадкой борьбы за Wildberries стал бизнес-центр «Романов двор», где расположен головной офис маркетплейса. Вскоре после полудня туда попыталась проникнуть группа крепких мужчин. Дорогу им преградили охранники офиса и бизнес-центра, после чего оппоненты сошлись в рукопашной, а вскоре загремели и выстрелы. Все это происходило в самом центре столицы рядом со старым зданием МГУ, и обитатели соседних домов совершенно не понимали, что происходит. Часть людей стала покидать офисы, а студентов журфака МГУ то просили остаться в помещениях, то покинуть их.

На место ЧП немедленно были стянуты наряды полиции, но первые из них сами оказались под пулями.

Когда страсти улеглись, правоохранители стали подсчитывать потери сторон. Сначала говорилось только о раненых, потом появились данные как минимум об одном погибшем — охраннике офиса Wildberries и борце из Ингушетии Исламе Эльмурзаеве, а через несколько часов СКР обнародовал уточненную информацию — двое убитых и семеро раненых, включая двух сотрудников МВД. Тогда же следователи дали первоначальную юридическую квалификацию происшедшему. Уголовное дело возбудили об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Последняя из статей стандартно используется во время внутрикорпоративных конфликтов, сопровождающихся попытками выставить противную сторону из офиса и завладеть документами. И вменяется она обычно незваным визитерам. Остальные же статьи относятся к особо тяжким составам преступления, предусматривая наказание вплоть до пожизненного заключения.

Все будет зависеть от того, что покажут свидетели и камеры наблюдения,— кто первым открыл огонь, кто нападал, кто защищался в рамках необходимой самообороны, а кто ее превышал, кто стрелял в полицейских и т. д. В подобной ситуации обвинены могут быть и обе стороны конфликта.

Сделать выводы предстоит следователям центрального аппарата СКР, в который на допрос был доставлен Владислав Бакальчук. Вначале его опрашивали в качестве свидетеля, но процессуальный статус фигуранта может измениться.

Задержали с десяток предполагаемых участников драки. Оперативники уже ведут поиски нескольких участников конфликта, которым удалось скрыться с места происшествия.

Среди них могут быть выходцы с Северного Кавказа, причем вооруженные, судя по гильзам, боевым оружием иностранного производства.

Второй инцидент с попыткой проникновения был зафиксирован в офисе Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо», но здесь все завершилось бескровно.

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук сразу же назвала своего мужа Владислава, с которым она сейчас находится в процессе развода, главным виновником трагических событий.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. Никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано»,— заявила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ, слияние которых, как сообщал “Ъ” и стало первопричиной конфликта. Отдельно указывалось, что стрельбу якобы «первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука», а «попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, и это доказывает, что никаких переговоров не планировалось».

Позже представители Wildberries уточняли, что у господина Бакальчука «доступа в офис нет, так как он не является сотрудником и, как владелец 1%, имеет право только на запрос документов».

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала двух бывших топ-менеджеров, которые якобы также ответственны за нападения,— Сергея Ануфриева, одного из сооснователей маркетплейса, занимавшегося логистикой, службой доставки и службой безопасности, и экс-председателя совета директоров Wildberries-банка Владимира Бакина.

По версии сторонников госпожи Бакальчук, оба присутствовали при атаке на офис в «Искра-парке». Там нападавших было 30–40 человек. «Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику»,— говорится в сообщении Wildberries. Вместе с ними вошли господа Ануфриев и Бакин, а трое их адвокатов требовали встречу с юристами и финансистами компании. «Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции»,— добавили в Wildberries.

Между тем, по версии Владислава Бакальчука, которой он поделился до допроса, он шел на запланированную встречу по поводу невыплат зарплат сотрудникам, стал жертвой нападения и даже «теракта», выжив только благодаря охране.

В СКР не стали уточнять, появился ли у кого-либо из участников событий 18 сентября процессуальный статус, сообщив, что «проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Сергей Сергеев