Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стрелково-ягодное

В борьбе за Wildberries появились первые жертвы

Двое погибших, семеро раненых и целый список статей УК, подразумевающих наказание вплоть до пожизненного,— таков краткий итог очередного раунда борьбы за Wildberries. В среду днем группа крепких мужчин попыталась взять штурмом офис маркетплейса в центре Москвы в Романовом переулке, но получила отпор, после чего началась перестрелка. Пострадали в ней как охранники бизнес-центра, так и сотрудники МВД. Основательница Wildberries и богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук назвала происшедшее неудавшимся рейдерским захватом, которым руководили ее муж Владислав и двое бывших топ-менеджеров компании, тем более что атака была предпринята и еще на один офис, но во втором случае все обошлось без крови. Господина Бакальчука уже доставили на допрос. Следователи и эксперты должны установить, кто и как действовал в офисах, что и предопределит их дальнейшую судьбу.

После перестрелки «Романов двор» был взят под охрану Росгвардией

После перестрелки «Романов двор» был взят под охрану Росгвардией

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После перестрелки «Романов двор» был взят под охрану Росгвардией

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основной площадкой борьбы за Wildberries стал бизнес-центр «Романов двор», где расположен головной офис маркетплейса. Вскоре после полудня туда попыталась проникнуть группа крепких мужчин. Дорогу им преградили охранники офиса и бизнес-центра, после чего оппоненты сошлись в рукопашной, а вскоре загремели и выстрелы. Все это происходило в самом центре столицы рядом со старым зданием МГУ, и обитатели соседних домов совершенно не понимали, что происходит. Часть людей стала покидать офисы, а студентов журфака МГУ то просили остаться в помещениях, то покинуть их.

На место ЧП немедленно были стянуты наряды полиции, но первые из них сами оказались под пулями.

Когда страсти улеглись, правоохранители стали подсчитывать потери сторон. Сначала говорилось только о раненых, потом появились данные как минимум об одном погибшем — охраннике офиса Wildberries и борце из Ингушетии Исламе Эльмурзаеве, а через несколько часов СКР обнародовал уточненную информацию — двое убитых и семеро раненых, включая двух сотрудников МВД. Тогда же следователи дали первоначальную юридическую квалификацию происшедшему. Уголовное дело возбудили об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Последняя из статей стандартно используется во время внутрикорпоративных конфликтов, сопровождающихся попытками выставить противную сторону из офиса и завладеть документами. И вменяется она обычно незваным визитерам. Остальные же статьи относятся к особо тяжким составам преступления, предусматривая наказание вплоть до пожизненного заключения.

Все будет зависеть от того, что покажут свидетели и камеры наблюдения,— кто первым открыл огонь, кто нападал, кто защищался в рамках необходимой самообороны, а кто ее превышал, кто стрелял в полицейских и т. д. В подобной ситуации обвинены могут быть и обе стороны конфликта.

Сделать выводы предстоит следователям центрального аппарата СКР, в который на допрос был доставлен Владислав Бакальчук. Вначале его опрашивали в качестве свидетеля, но процессуальный статус фигуранта может измениться.

Задержали с десяток предполагаемых участников драки. Оперативники уже ведут поиски нескольких участников конфликта, которым удалось скрыться с места происшествия.

Среди них могут быть выходцы с Северного Кавказа, причем вооруженные, судя по гильзам, боевым оружием иностранного производства.

Второй инцидент с попыткой проникновения был зафиксирован в офисе Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо», но здесь все завершилось бескровно.

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук сразу же назвала своего мужа Владислава, с которым она сейчас находится в процессе развода, главным виновником трагических событий.

Бизнес супругов Бакальчук

Читать далее

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. Никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано»,— заявила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ, слияние которых, как сообщал “Ъ” и стало первопричиной конфликта. Отдельно указывалось, что стрельбу якобы «первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука», а «попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, и это доказывает, что никаких переговоров не планировалось».

Позже представители Wildberries уточняли, что у господина Бакальчука «доступа в офис нет, так как он не является сотрудником и, как владелец 1%, имеет право только на запрос документов».

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала двух бывших топ-менеджеров, которые якобы также ответственны за нападения,— Сергея Ануфриева, одного из сооснователей маркетплейса, занимавшегося логистикой, службой доставки и службой безопасности, и экс-председателя совета директоров Wildberries-банка Владимира Бакина.

По версии сторонников госпожи Бакальчук, оба присутствовали при атаке на офис в «Искра-парке». Там нападавших было 30–40 человек. «Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику»,— говорится в сообщении Wildberries. Вместе с ними вошли господа Ануфриев и Бакин, а трое их адвокатов требовали встречу с юристами и финансистами компании. «Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции»,— добавили в Wildberries.

Между тем, по версии Владислава Бакальчука, которой он поделился до допроса, он шел на запланированную встречу по поводу невыплат зарплат сотрудникам, стал жертвой нападения и даже «теракта», выжив только благодаря охране.

В СКР не стали уточнять, появился ли у кого-либо из участников событий 18 сентября процессуальный статус, сообщив, что «проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Сергей Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...