Ягодные разборки докатились до скорой помощи

Суды Москвы отправили за решетку более трех десятков человек, которые устроили кровавую бойню в офисе ООО «Вайлдберриз» в Романовом переулке. Участниками штурма, в ходе которого убили двух и ранили с десяток человек, оказался как минимум один боец отряда Росгвардии «Ахмат-1», отправленный судом в СИЗО. При этом выяснилось, что беспорядки были устроены не только в двух помещениях «Вайлдберриз», но и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда свозили пострадавших в разборках. Первоначально обвиняемого в организации всех этих событий акционера ООО Владислава Бакальчука следователи центрального аппарата СКР освободили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Чичаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Умар Чичаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассматривать ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об арестах участников попытки рейдерского захвата офисов ООО «Вайлдберриз» Басманный райсуд начал еще в четверг поздно вечером. Поскольку суд уже был закрыт для посетителей, разбирательства прошли без участия СМИ. По их итогам в СИЗО до 18 ноября отправились шесть участников столкновения в Романовом переулке.

На следующий день автозаки фактически открыли регулярный маршрут между ИВС на Петровке, 38 и Басманным судом (Каланчевская улица, 11), доставляя на разбирательство все больше и больше фигурантов.

Первым из них стал уроженец Чечни Умар Чичаев.

Отметим, что его доставку предварял визит целого автобуса столичных омоновцев, вооруженных словно для участия в контртеррористической операции. Они за пару минут проверили и заняли сразу два этажа суда, где находились кабинеты судей, ожидающих погромщиков.

Впрочем, Умару Чичаеву потребовалась не дополнительная охрана, а скорее помощь. Судя по повязке, он получил черепно-мозговую травму, а еще скрытое одеждой ранение в грудь, к которому периодически прижимал руку.

При появлении судьи фигурант, помещенный в клетку, не смог встать, а адвокат объяснил служителю Фемиды, что его подзащитному тяжело и говорить. Поэтому, когда устанавливали данные обвиняемого, говорил в основном судья, а Чичаев ему поддакивал.

Среди прочего выяснилось, что обвиняемый является заместителем командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Росгвардии, дислоцирующегося в Чечне. Его звание названо не было, зато было отмечено, что у фигуранта четверо несовершеннолетних детей. Кроме того, обвиняемый являлся победителем различных соревнований, в том числе чемпионом мира и Европы по смешанным единоборствам, кикбоксингу, тхэквондо и проч.

Поскольку в ОМОНе служат полицейские, а не военные, разбирательство в суде общей юрисдикции вопросов ни у кого из его участников не вызвало. Все остальное осталось за кадром, поскольку следователь ГСУ СКР попросил закрыть разбирательство для безопасности участников процесса и сохранения тайны следствия. Прокурор и обвиняемая сторона против этого не возражали.

По такому же сценарию Басманным райсудом были арестованы еще 24 обвиняемых, имена большинства из которых ничего не говорили даже следствию.

Между тем истекал срок задержания и предполагаемого организатора захвата, акционера «Вайлдберриз» Владислава Бакальчука, которому меру пресечения в итоге избирать не стали. Представители бизнесмена сообщили “Ъ”, что следствие отказалось от выдвинутых против него обвинений.

Сам предприниматель опубликовал видеообращение, в котором говорилось, что он вернулся домой и ни в чем не виновен. По словам господина Бакальчука, он действовал исключительно в рамках закона.

Отметим, что одновременно в Замоскворецком райсуде Москвы было удовлетворено одно ходатайство, связанное с его делом. Суд признал обоснованным проведенный в доме господина Бакальчука обыска как неотложное следственное действие. Данный суд рассматривает материалы, поступившие из столичного следственного главка СКР, который и начал расследование событий в «Вайлдберриз», однако затем дело передали в центральный аппарат комитета с судебным контролем в суде Басманном.

Кроме того, в разбирательствах были задействованы еще два суда. Тверской райсуд за неповиновение стражам порядка (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) дал 15-суточные аресты шести участникам событий в ООО. Причем некоторые из них в ходе разбирательств угрожали участникам судопроизводства, поэтому в их делах могут появиться не только новые статьи КоАП, но и УК. Впрочем, по данным источников “Ъ”, все они и так проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений и, очевидно, затем окажутся в СИЗО вместе с другими участниками событий.

Наконец, по данным “Ъ”, еще одной «горячей точкой» помимо офисов ООО «Вайлдберриз» в Романовом переулке и бизнес-центра «Искра-парк» у станции метро «Динамо» во время событий 18 сентября стало приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда свозили пострадавших в разборках.

Около 15 часов к зданию НИИ начали съезжаться автомобили, из которых вышли около 30 граждан. По данным полиции, охранявшей медучреждение, визитеры, «жестикулируя руками, конфликтуя между собой и толкая друг друга», пытались пройти на территорию НИИ, тем самым «препятствуя работе» его приемного отделения. Пояснения прибывших нарядов, что проход закрыт, и просьбу разойтись они проигнорировали, а в дальнейшем уклонялись и от того, чтобы проследовать вместе с полицейскими в их автомобили. Для этого, как сказано в протоколах, фигуранты «упирались ногами в асфальт» и «цеплялись» за форменное обмундирование, в связи с чем к ним «была применена сила». При этом граждане не постояли за ответом, применив ее к полицейским. За все это еще 14 человек были определены Мещанским судом под административные, до 15 суток, аресты.

По данным ГСУ СКР, уже установлены 33 участника нападения на «Вайлдберриз», которые обвиняются в убийствах двух защитников офисов, покушениях на такое же преступление, посягательство на сотрудников правоохранительных органов (были ранены двое полицейских, пытавшихся навести порядок), а также самоуправстве (ст. 105, 30, 317 и 330 УК). Целью нападения, полагает следствие, являлась попытка господина Бакальчука получить 49% долей ООО (одна у него уже была), совладельцем которых является его бывшая супруга.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев