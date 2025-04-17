Трамп: соглашение с ЕС по тарифам будет 100%

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони согласились в том, что торговое соглашение между ЕС и США может быть достигнуто, несмотря на напряженность, вызванную масштабными тарифами Штатов в 10–50% в отношении 185 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Торговая сделка будет, 100%. Конечно, торговая сделка будет. Они (страны ЕС.— "Ъ") очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка»,— сказал Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по Politico).

Однако он заявил, что «не торопится» с этим решением, потому что США получают от тарифов большой доход. Господин Трамп добавил, что открыт к переговорам и готов продлить трехмесячную паузу в отношении 75 стран, в том числе членов ЕС.

9 апреля Дональд Трамп на 90 дней приостановил увеличение пошлин на импорт в отношении 75 стран, которые согласились на обсуждение торгового соглашения. В течение трех месяцев они будут платить минимальные тарифы в 10%. Тогда же господин Трамп заявил, что введенные им пошлины приносят стране по $2 млрд ежедневно.

Подробнее о торговой войне США с миром — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Екатерина Отрашкевич