Число попавших под санкции Британии лиц из России превысило две тысячи
Управление по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (OFSI) отчиталось об итогах последних двух лет, за которые британский реестр лиц, попавших под блокирующие санкции, был значительно расширен. Так, по данным регулятора, в 2023–2024 годах были внесены сведения о 564 гражданах, 853 организациях и 15 судах. Общее число лиц, находящихся сейчас под британскими санкциями, достигло 3463, из которых 2001 субъект (46% от всех) происходит из России. Кроме того, британские власти утроили количество расследований по выявлению нарушений антироссийских санкций, инициировав за год более 200 новых дел.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Согласно оценкам OFSI, санкционное давление привело к финансовым потерям России на сумму более $400 млрд. К концу 2024 года общая сумма активов, замороженных в Великобритании в связи с антироссийскими санкциями, превысила 25 млрд фунтов стерлингов, что больше, чем стоимость всех заблокированных активов в стране за 2023 год.
Подробнее — читайте позднее в тенденции «Ъ» про новые тренды в антироссийских санкциях.