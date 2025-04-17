Число попавших под санкции Британии лиц из России превысило две тысячи

Управление по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (OFSI) отчиталось об итогах последних двух лет, за которые британский реестр лиц, попавших под блокирующие санкции, был значительно расширен. Так, по данным регулятора, в 2023–2024 годах были внесены сведения о 564 гражданах, 853 организациях и 15 судах. Общее число лиц, находящихся сейчас под британскими санкциями, достигло 3463, из которых 2001 субъект (46% от всех) происходит из России. Кроме того, британские власти утроили количество расследований по выявлению нарушений антироссийских санкций, инициировав за год более 200 новых дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно оценкам OFSI, санкционное давление привело к финансовым потерям России на сумму более $400 млрд. К концу 2024 года общая сумма активов, замороженных в Великобритании в связи с антироссийскими санкциями, превысила 25 млрд фунтов стерлингов, что больше, чем стоимость всех заблокированных активов в стране за 2023 год.

Подробнее — читайте позднее в тенденции «Ъ» про новые тренды в антироссийских санкциях.

Диана Лисунова