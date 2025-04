Область широкого давления

За прошедший год в санкционном давлении США, Евросоюза и Великобритании на Россию появились новые тренды. Одним из них стало активное применение, а не только декларирование вторичных санкций. В США число физлиц и компаний из третьих стран, подпавших под действие этого механизма, с конца 2022 года выросло почти в семь раз, европейские и британские власти работают в том же направлении. Кроме того, США и ЕС в 2024 году стали ограничивать судебные разбирательства, инициированные российскими предприятиями против американских и европейских контрагентов. Великобритания же вплотную занялась расследованием случаев нарушения санкций с последующим штрафованием виновных. “Ъ” обсудил с санкционными юристами причины и следствия этих действий.

Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики, среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, энергетическая, горнодобывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная, транспортная. На основе обзора юрфирмы АЛРУД по антироссийским санкциям США, ЕС и Великобритании за 2024 год, официального отчета британского Управления по реализации финансовых санкций (OFSI) и исследования Center for a New American Security по данным американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), “Ъ” проанализировал направления санкционного регулирования, выявив ключевые тренды.

США запрещают

За весь прошлый год 70% всех случаев включения в американский SDN List связаны именно с антироссийскими санкциями, по подсчетам Center for a New American Security. Всего по такому основанию в черный список включили 2196 лиц, из которых 1681 — российские граждане и организации, остальные происходят из 55 других стран (большинство из Китая). Кроме того, Россия заняла второе место по числу лиц, попавших под экспортный контроль (147 юрлиц).

Наиболее существенными стали санкции OFAC против российской нефтяной отрасли — под ограничениями оказались крупнейшие производственные компании и более 180 судов, причастных к торговле российской нефтью.

Серьезный удар был нанесен и по финансовой системе РФ, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Всего в SDN List включили более 50 банков, в том числе Газпромбанк и банк «Дом.РФ». Кроме того, OFAC пригрозило санкциями любой зарубежной финансовой организации, которая участвует в Системе передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT).

Особое внимание следует уделить вторичным санкциям, ставшим одним из самых эффективных инструментов в арсенале США. Их применение направлено на тех, кто прямо или косвенно нарушает американские ограничения, в частности поставляет в РФ высокотехнологичное оборудование в обход запретов. В большинстве случаев вторичные санкции накладывались на компании из Китая, Турции и Индии. В прошлом году США существенно расширили применение этих мер. Так, если в 2021 году за связь с Россией в американский черный список попало всего пять нероссийских лиц, в 2022-м к ним добавилось еще 140, а по итогам 2024 года общее количество наказанных из третьих стран стало почти в семь раз больше, составив 985 граждан и организаций (из них 515 включили в список в прошлом году).

Еще одним интересным поворотом стало принятие в Палате представителей США законопроекта «О защите американцев от российских судебных разбирательств» в декабре 2024 года. Документ не дает возможности российским компаниям подавать иски в федеральные суды США к американским лицам, которые из-за необходимости соблюдать американские санкции прекратили вести бизнес с контрагентами из РФ и не выполнили свои обязательства по договору. Вместе с тем проект не ограничивает право российских лиц на обжалование введенных против них санкций в американских судах.

ЕС ограничивает

В 2024 году ЕС также продолжил вести политику последовательного усиления санкционного давления на РФ. Согласно подсчетам АЛРУД на основании официальных пресс-релизов Европейской комиссии и EU Consolidated List, в течение прошлого года было принято три пакета санкций, которые пополнили списки примерно на 400 новых лиц. Кроме того, в октябре была запущена новая санкционная программа, оформленная решением Совета ЕС 2024/2643 «Об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России» и затронувшая уже около 20 человек. Эти санкции могут применяться в том числе за вмешательство в избирательные процессы, содействие демонстрациям с учинением общественного беспорядка, манипулирование информацией, злонамеренную кибердеятельность. Активы таких лиц будут арестованы, а взаимодействие с ними европейских граждан и организаций запрещено.

Также ЕС ввел вторичные санкции против около 20 субъектов и секторальные ограничения против 120 лиц, указывает АЛРУД. Несмотря на меньший масштаб, чем у США, ЕС уже применяет вторичные санкции к компаниям, помогающим поставкам электроники для российского военно-промышленного комплекса.

Весьма значимым шагом стало вступление в силу в мае 2024 года Директивы об уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС, требующей от стран-участниц имплементации в национальное законодательство до 20 мая 2025 года. Директива унифицирует уголовное преследование за нарушения санкционного режима, устанавливает широкий перечень наказуемых деяний, минимальные требования к наказаниям и предполагает активное сотрудничество с третьими странами, а также увеличение сроков давности привлечения к ответственности.

Кроме того, в рамках 14-го пакета санкций ЕС были введены меры, направленные на то, чтобы стимулировать российские компании не переносить споры с европейскими контрагентами в российские суды при наличии оговорки о подсудности дела какой-либо зарубежной юрисдикции. Цель в том, чтобы российские лица отказались от идеи инициировать разбирательства в судах РФ и запрещать иностранцам судиться с ними за рубежом на основании так называемого «закона Лугового» — ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ). Новые меры вводят запрет на совершение прямых или косвенных операций с российскими компаниями, которые обратились в суд РФ по нормам АПК об исключительной компетенции российских судов. При этом спор должен быть связан со сделкой, затронутой санкциями ЕС. Нарушителей будут вносить в отдельный санкционный список.

Есть исключения для сделок, связанных с закупкой фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, и сделок, необходимых для обеспечения доступа к правосудию в ЕС. Тем не менее практическое применение данного механизма пока не до конца ясно. В частности, не урегулированы механизмы отслеживания споров, применение ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ судом, а также значение запрета на «косвенные» сделки.

15 пакет санкций ЕС дополнил эти меры запретом на признание и исполнение на территории союза решений российских судов, основанных на «законе Лугового», что призвано защитить европейские компании от необоснованно высоких штрафов по антиисковым запретам. Отметим, по АПК РФ сумма штрафа за нарушение запрета судиться за рубежом может быть равна всей сумме иска.

Великобритания расследует

Не отставала от союзников и Великобритания. По подсчетам OFSI, санкционное давление британских властей привело к финансовым потерям России на сумму свыше $400 млрд. На декабрь 2024 года общая сумма замороженных на территории Великобритании активов, так или иначе связанных с РФ, составила £25,03 млрд. Для сравнения на 2023 год все замороженные в Англии активы по различным основаниям (не только российским) оценивались в £24,4 млрд. Согласно отчету OFSI, в сводный реестр за 2023–2024 годы были внесены сведения о 564 гражданах, а также 853 организациях и 15 судах. При этом Россия с 2001 подсанкционным лицом (46% от общего числа) удерживает лидерство среди всех юрисдикций в реестре (см. график).

Примечательно, что Великобритания, которая ранее критиковала механизм вторичных санкций, в июле 2024 года все-таки решилась на этот шаг, расширив свою санкционную программу. Теперь британские власти получили возможность вводить блокирующие санкции против организаций из третьих стран, если они администрируют финансовые операции с участием подсанкционных лиц. Кроме того, для усиления контроля в декабре 2023 года было введено новое требование, обязывающее компании предоставлять в Казначейство его величества информацию о валютных резервах и активах, связанных с российскими ЦБ, Минфином, Фондом национального благосостояния.

Заметно также стремление британских властей активнее проверять и выявлять нарушения антироссийских санкций. Так, в 2023–2024 годах OFSI утроило количество расследований за соблюдением ограничительных мер. По состоянию на апрель 2024 года инициировано 208 дел по нарушениям связанных с РФ санкций, против 172 дел годом ранее. Наибольшее количество нарушений выявлено в секторе финансовых и юридических услуг. Из известных это дело International Concierge Services Limited в 2024 году, на которую наложили £15 тыс. штрафа за предоставление услуг по управлению недвижимостью подсанкционному гражданину, и дело юрфирмы Herbert Smith Freehills, которую оштрафовали на £465 тыс. в 2025 году за платежи российским подсанкционным банкам при закрытии московского офиса (подробнее см. “Ъ” от 24 марта).

Вторичные доминируют

Эксперты единогласно отмечают усиление контроля за соблюдением введенных санкций. Как указывает старший юрист КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов, наблюдается переход к повышению эффективности уже наложенных ограничений. Партнер White Stone Роман Лобанов подчеркивает расширение блокирующих санкций в отношении системообразующих институтов российского финансового сектора и усиление давления на третьи страны через вторичные санкции.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин при этом наблюдает «существенное снижение интереса к новым вводимым санкциям» и сдержанную реакцию российского бизнес-сообщества на новые ограничения. Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина акцентирует внимание на борьбе с российским «теневым флотом», отмечая ограничения в отношении танкеров, используемых для обхода механизма предельной цены на нефть.

Наиболее жесткими, по мнению опрошенных экспертов, остаются меры, введенные США.

Как поясняет госпожа Косякина, «лицо, которое включено в санкционный список США, становится "токсичным"», что приводит к отказу зарубежных контрагентов от сотрудничества из-за опасений вторичных санкций и уголовной ответственности. Расширение вторичных санкций юристы объясняют тем, что основной круг российских граждан и компаний уже находится в списке, поэтому фокус смещается на борьбу с теми, кто помогает обходить ограничения. Поскольку лица и компании, не имеющие юридических, экономических или фактических связей с США или ЕС, не обязаны соблюдать американские и европейские санкции, это «подрывает эффективность ограничительных мер», для принуждения лиц из третьих стран к соблюдению ограничений и используются вторичные санкции, поясняет Дмитрий Позин.

«Те, кто не попал под санкции, за эти годы серьезно обезопасились, обложившись корпоративными структурами, фирмами-прокладками и номинальными бенефициарами, а также изменив структуру платежей, что сделало их обнаружение намного более сложной задачей для регуляторов,— объясняет Никита Ершов.— Поэтому последним пришлось начать "раскручивать" существующие цепочки взаимоотношений для того, чтобы искать в них санкционный след». В 2024 году под вторичные санкции США чаще всего попадали лица из Китая. Всего же, по подсчетам Никиты Ершова, OFAC внесло в SDN List более 300 лиц в порядке наложения «вторичных» санкций.

Суды отгораживаются

Важным нововведением стали санкции ЕС против применения российскими лицами «закона Лугового». Пока известных случаев применения нового механизма нет, но юрист КА Delcredere Артем Касумян полагает, что в будущем он будет активно использоваться. «Сам факт появления такой нормы свидетельствует о росте чувствительности ЕС к практике вынесения споров в российские суды»,— считает господин Лобанов. По его словам, теперь «закон Лугового» ставит российскую сторону в сложную ситуацию: «с одной стороны, позволяет защититься от действий иностранных контрагентов, а с другой — может повлечь включение в санкционные списки ЕС». Более того, новое регулирование «позволяет европейским лицам взыскать в суде страны—члена ЕС по месту своего нахождения в качестве убытков все присужденное их подсанкционному контрагенту в российском суде», отмечает Анастасия Косякина.

Учитывая эти меры, а также соглашения между отдельными странами (например, подписанное в январе 2024 года Польшей со странами Балтии о создании платформы обмена информацией и координации действий по борьбе с обходом санкций), ЕС переходит «от простого санкционного регулирования к формированию скоординированной системы надзора и принуждения», заключает Роман Лобанов.

АЛРУД также выделяет применение такого основания для введения блокирующих санкций в отношении граждан и компаний, как их принадлежность к конкретной индустрии или сфере экономики РФ. Нормативно оно было закреплено США еще в 2014 году, но обычной практикой стало лишь с 2024 года, уточняет господин Ершов. Артем Касумян констатирует «окончательный переход от оценки "поведения" лица к оценке его "статуса"» при введении санкций, что упрощает наложение ограничительных мер и усложняет их оспаривание. Роман Лобанов подчеркивает, что принадлежность лица к определенному сектору экономики РФ не является безусловным основанием для наложения блокирующих санкций, но повышает вероятность их введения.

По аналогичным принципам менялся и санкционный режим ЕС.

Первоначально санкционный регламент №269/2014 требовал определенного поведения для введения санкций, в частности поддержки политики РФ, указывает господин Касумян. Сейчас же основанием для санкций может быть, например, статус «ведущего бизнесмена», а иногда и просто бизнесмена, ведущего деятельность в одном из ключевых секторов экономики.

По мнению экспертов, скорее всего, в 2025 году санкционное давление на Россию сохранится. Артем Касумян предполагает, что одним из трендов станет точечное согласование отдельных сделок (выдача индивидуальных лицензий) при сохранении множества общих запретов. Анастасия Косякина не исключает ослабления санкционного давления в связи с изменением геополитической ситуации. Никита Ершов допускает введение новых санкций со стороны ЕС, но без поддержки со стороны США, которые сосредоточатся на сохранении уже принятых антироссийских ограничений, поскольку санкции являются «очень важным элементом переговоров».

Диана Лисунова, Анна Занина