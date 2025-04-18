Аккуратнее с одолжениями

ЦБ публично обратил внимание на случаи подмены банковских кредитов микрозаймами при дистанционном оформлении подобных услуг. Защитники прав заемщиков считают, что банки пользуются этим для обхода регуляторных ограничений. Юристы отмечают, что такая подмена является грубым нарушением законодательства, а заемщики должны быть внимательны при оформлении дистанционных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 17 апреля. В частности, банки предлагают оформить заем в своих дистанционных каналах, однако не доводят до сведения граждан или доводят нечетко условия заключения договоров. Такая практика была обнаружена в шести банках, два из которых являются системно значимыми. Всем им регулятор направил требование изменить подходы к информированию.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, этот вопрос обсуждали на встрече представителей Банка России и микрофинансовых организаций 14 апреля. В частности, в связи с ростом банковских МФО ЦБ «изучает регуляторный арбитраж», отметил собеседник “Ъ”. В СРО МиР обращают внимание, что данные практики выявлялись и ранее (см. “Ъ” от 28 августа 2019 года), однако вследствие роста банковских МФО регулятор «решил напомнить о правилах».

По данным ЦБ, в четвертом квартале 2024 года объем займов, выданных банковскими МФО, достиг 307 млрд руб. Этот результат в 1,5 раза превышает показатели МФО, работающих вне банковских групп (197 млрд руб., см. “Ъ” от 2 марта). В настоящее время собственные МФО есть у многих банков, в том числе у крупнейших — Альфа-банка (МКК «А Деньги», МФК «Альфа Финанс»), Т-Банка (МФК «Т-Финанс»), Совкомбанка (МКК «Быстрые покупки»), ОТП-банка (МФК «ОТП финанс»), Экспобанка (МФК «Кэшдрайв»), банка «Синара» (МКК «СКБ-финанс»), банка «Уралсиб» (МКК «Уралсиб финанс»), банка «Русский стандарт» (МКК «Русский стандарт финанс») и др. Банк ПСБ участвует в капитале компании «Смарттехгрупп», владеющей МФК «Кармани».

Юристы отмечают, что отсутствие информации о реальном кредиторе является нарушением законодательства о защите прав потребителей, о микрофинансовой деятельности, о потребительском кредите (займе), а также указания ЦБ о прозрачности условий кредитных продуктов.

По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, для обхода ограничений регулятора по оценке рисков «банки все чаще при дистанционном обслуживании заключают с клиентами с низким кредитным рейтингом и высокой долговой нагрузкой договоры займов с дочерними МФО вместо кредитных договоров».

Большинство банков, имеющих МФО, не ответили на запрос “Ъ”. При этом в Альфа-банке отметили, что у них не было жалоб от клиентов и «отсутствуют предписания ЦБ по клиентскому пути в части информирования клиентов». В ПСБ заявили, что не получали «требований ЦБ об изменении подходов к информированию клиентов в дистанционных каналах».

В Банке России пояснили “Ъ”, что в результате выявления случаев нарушений и последующего взаимодействия с банками «многие участники рынка уже пересмотрели свои бизнес-процессы и изменили клиентский путь таким образом, чтобы на любом из этапов оформления займа потребитель понимал, кто является кредитором и на каких условиях ему будут предоставлены денежные средства».

Юристы отмечают, что среди мер ответственности за такие правонарушения, если они совершены впервые, банк может получить предупреждение или предписание ЦБ, административный штраф, а также ограничение дистанционного обслуживания. «В случае же, если будет установлено систематическое нарушение прав потребителей, Роспотребнадзор также может инициировать административное производство по факту обмана потребителей, что влечет также штрафные санкции»,— отмечает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. «Если такие действия будут продолжены, Банк России имеет право применить более жесткие меры. Особенно если вред потребителям будет носить массовый характер, а уровень раскрытия информации будет признан заведомо недостаточным»,— отмечает партнер компании a.t.Legal Андрей Торянников.

Вместе с тем при использовании дистанционного сервиса заемщикам надо быть внимательными. Гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рекомендует перед подписанием договора проверять, указан ли в нем банк или МФО в качестве кредитора, а также фиксировать все коммуникации — «записи звонков, скрины сайтов, рекламные материалы». Также юристы рекомендуют использовать «период охлаждения» — в течение 14 календарных дней можно отказаться от потребительского кредита или займа без штрафных санкций при условии возврата полученных средств и процентов за фактический срок пользования.

Юристы утверждают, что в случае, если клиент все же заключил договор с МФО, заблуждаясь относительно своего кредитора, то он может расторгнуть договор и вернуть деньги на досудебной или судебной стадиях. До обращения в суд заемщик может подать письменную претензию в банк или МФО с требованием расторгнуть договор, а также обратиться с жалобой в Банк России или к финомбудсмену. Финансовый уполномоченный Светлана Максимова обращает внимание, что если «есть признаки и достаточные доказательства заключения заемщиком договора под влиянием существенного заблуждения в отношении кредитора», то такая сделка является оспоримой и может быть признана недействительной только судом.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева