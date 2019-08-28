Из МФО гражданам звонят по-банковски

Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис. Однако реально звонки идут от микрокредитных компаний (МКК), которые за счет чужого бренда расширяют свою клиентскую базу. Банки говорят о репутационных рисках, в МФО требуют разбирательств, профильной СРО не хватает официальных обращений от пострадавших.

Как рассказали “Ъ” в банках, в конце лета начали поступать жалобы от граждан на сотрудников кредитных организаций, которые им сообщили об одобренном кредите наличными. Проблема в том, что офис, в который им предложили прийти за деньгами, по факту принадлежал не имеющим отношения к банку МКК. В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).

Так как звонки от имени банков были в том числе и гражданам, не являющимся клиентами банка, эксперты предполагают, что имел место «холодный обзвон». В самой МКК предоставить комментарий не смогли. «Еще относительно недавно недобросовестные участники микрофинансового рынка мимикрировали под крупнейшие банки, используя в названии их наименования (см. “Ъ” от 29 мая 2017 года), однако сейчас от подобных игроков рынок неплохо зачищен,— указывает председатель правления Руна-банка Александр Арифов.— Думаю, звонки от имени кредитных организаций — это продолжение той же истории».

По словам директора департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра Гонтаренко, подобные случаи создают для банка репутационные риски. «Налицо недобросовестная реклама, незаконное использование фирменного наименования или средств индивидуализации, есть основания для обращения жалобы в ФАС»,— указывает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. В то же время, по словам партнера ЮБ «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, банку крайне сложно доказать клиентам непричастность к подобным звонкам, а взыскать что-либо с МКК нереально.

Участники рынка микрокредитования жестко негативно оценивают подобные практики. «В таких случаях обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора,— отметили в МФО "Мигкредит".— Это повод для разбирательства на комитете по этике СРО "МиР"». «Данная практика не просто некорректна, она бросает тень на весь рынок,— указывает коммерческий директор "Экофинанса" Леонид Дуленков.— По отрицательному опыту общения с вводящими в заблуждение микрокредиторами клиент будет судить о рынке в целом, и потому задача СРО и участников рынка совместными усилиями пресекать подобные практики».

Вместе с тем, по словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в саму организацию на сегодняшний день ни от кредитных организаций, ни от потребителей финансовых услуг обращения на обозначенную тему не поступали. «Компетенция СРО строго регламентирована, например, мы вправе провести внеплановую проверку МФО при наличии информации о возможном нарушении Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг, профильного законодательства РФ, внутренних и иных документов саморегулируемой организации,— указывает господин Мехтиев.— Если банки помогут нам установить наличие таких действий и предъявят для этого, например, записи обращений к ним потребителей, будет о чем говорить».

Получение юридически значимых доказательств, в том числе и для подачи обращения в СРО, весьма проблематично, так как, по сути, их сбор возлагается на клиента. По словам Михаила Александрова, по подобным нарушениям крайне сложно собирать доказательную базу, нужны как минимум записи телефонных звонков, а граждане переговоры с банком обычно не записывают.

Вероника Горячева