Микрозаймы сгруппировались

В четвертом квартале 2024 года объем выдачи микрофинансовых организаций (МФО), входящих в банковские группы, достиг максимума с октября—декабря 2023 года и серьезно превысил показатели внегрупповых МФО. По мнению экспертов, это связано с более доступным фондированием, а также фокусом на POS-займах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам четвертого квартала 2024 года объем выдач банковских МФО вырос примерно на 52% относительно предыдущего квартала и составил 307 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это максимальный результат с четвертого квартала 2023 года. Вместе с тем показатели обычных МФО за октябрь—декабрь прошлого года составили 197 млрд руб., что почти на 56% меньше, чем у банковских игроков.

МФО есть у многих банков. В частности, в группы ОТП-банка и Т-банка входят крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) — «ОТП-Финанс» и «Т-Финанс». Кроме того, на рынке МФО работают микрокредитные компании (МКК) «А Деньги» Альфа-банка, «РБ Кредит» Росбанка, «Быстрые покупки» Совкомбанка, «СКБ-финанс» банка «Синара», «Уралсиб финанс» «Уралсиба», «Русский стандарт финанс» банка «Русский стандарт», МФК «Кэшдрайв» Экспобанка.

Опережающий рост банковских микрофинансовых организаций по сравнению с остальными МФО во многом связан с более доступным фондированием, поскольку большинство из них привлекают средства внутри группы, в том числе используют банковское кредитование, что позволяет быстрее наращивать объемы выдач, поясняют в ЦБ.

Процентные ставки по займам банковских МФО по большинству продуктов ниже в среднем на четверть, чем у остальных компаний на рынке, что делает их более привлекательными для граждан, отмечает регулятор.

Сервис «А Деньги» финансируется банком по ставке фондирования, аналогичной тем, которая применяется для других корпоративных клиентов с сопоставимым уровнем кредитного риска, рассказывает гендиректор МКК Олег Гришин. В ОТП-банке и Т-банке отказались от комментариев. Согласно отчетности за девять месяцев 2024 года, ставки по банковским кредитам для «ОТП-Финанса» составляли 13% годовых, для «Т-Финанса» — 6,5–9,9% годовых. У других крупнейших МФК, согласно их отчетности, в тот же период ставки по привлеченным банковским кредитам составляли 19,5–24% годовых.

Рост банковских МФО может быть связан с фокусом на POS-займах. Этот сегмент демонстрирует активный рост. По словам управляющего директора МФК «Лайм-Займ» Олеси Киселевой, такие займы имеют более низкую процентную ставку и часто предоставляются под гарантию продавца, меньше подвержены регуляторному давлению.

Микрофинансовый рынок крайне привлекателен для банков. «Работа с собственной МФО позволяет банку создать более гибкую экосистему, а также сохранить клиентов в контуре банка»,— поясняет господин Гришин. Кроме того, по его словам, такое партнерство имеет существенную экономическую выгоду: повышается удовлетворенность клиентов, лояльность, снижаются операционные и инвестиционные затраты. Кроме того, МФО для банков — это полигон для финтех-экспериментов, где можно протестировать разные модели с минимальными потерями (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года).

На фоне высокого интереса банков к сегменту конкуренция между банковскими и классическими МФО обострилась.

По данным СРО «МиР», по состоянию на конец 2024 года на долю банковских МФО приходится практически 45% против 35% годом ранее, рост за год — 10 п. п. «Банковские структуры обладают рядом преимуществ: у них доступ к более дешевому фондированию, сильные IT-решения и возможность интеграции своих продуктов в экосистему банковских сервисов, что позволило им агрессивно наращивать объемы выдач, признает директор МФК "МигКредит"? Александр Мельников. — Но и у классических МФО есть свои преимущества. Они обладают большей гибкостью в принятии решений, быстрее адаптируются к изменениям, могут работать с более широким спектром заемщиков... банковские структуры зачастую ограничены жесткими алгоритмами».

Конкуренция продолжит расти, уверены эксперты. «На мой взгляд, тенденции последнего квартала 2024 года продолжатся и в 2025 году»,— говорит директор департамента рисков МФК «Джой Мани» Мария Копыловская. Наиболее слабые участники рынка, вероятно, не выдержат давления и либо закроются, либо уйдут в серые схемы, заключает господин Мельников.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева, Ольга Базутова