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Коммерсантъ FM
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С чувством ограниченного долга

Заемщиков МФО предложено оградить от перекредитования и переплат

Депутаты планируют новые ограничения для рынка микрокредитования. В ближайшее время микрофинансовые организации не смогут выдавать новые займы клиенту со ставкой выше 100%, если тот не погасил предыдущий, а максимальную сумму переплаты должны будут снизить до двукратной по сравнению с одолженной. Таким образом предполагается разорвать цепочки перекредитования, которые позволяют обойти действующие ограничения и загоняют клиента в долговую спираль. Участники рынка считают предлагаемые меры избыточными, учитывая регуляторные ограничения, вступающие в силу в следующем году.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Законодатели собираются существенно ограничить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). В частности, предлагается запретить выдавать клиенту заем с полной стоимостью выше 100%, если у него уже есть непогашенный заем. Это следует из поправок в законы «О микрофинансовой деятельности…», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», внесенных в Госдуму 9 апреля группой депутатов и сенаторов. Также документ ограничивает предельный размер переплаты по микрокредитам 100% от величины займа вместо действующих сегодня 130%. В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 сентября, однако в части ограничения на выдачу займов со ставкой более 100% начнет действовать с начала 2027 года.

С 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года будет переходный период, в который нельзя будет выдавать третий заем со ставкой более 200%.

«Правило "один заем в одни руки" вводится для защиты прав заемщиков, попадающих в цепочки займов, когда одновременно оформляется новый кредит при наличии действующего либо с небольшим интервалом после погашения текущих обязательств. Таким образом многие долги переоформляются как новые с повышением долговой нагрузки на человека»,— объясняет один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в общем объеме выдач такие займы занимают 33%, а включение в новый кредит кроме долга еще и начисленных процентов приводит к многократному росту задолженности граждан. В результате долговое бремя заемщиков МФО растет, несмотря на снижение максимального размера ставки по потребительским займам до 0,8% в день, отмечает депутат.

В тот же день с предложениями относительно ограничения микрозаймов выступила в Госдуме глава Банка России.

Эльвира Набиуллина сообщила, что помимо принципа «один дорогостоящий заем в одни руки» планируется ввести трехдневный период охлаждения между займами, а также снизить переплату до 100%. «Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовая организация дает человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий — это верный путь в долговую спираль»,— заявила она. В ЦБ заявили “Ъ”, что законопроект был разработан при активном участии Банка России. При этом реализация изменений «потребует от компаний пересмотра их бизнес-моделей, механизмов скоринга, риск-политик». Поэтому было принято поэтапное введение ограничений.

Бизнес МФО продолжает расти уверенными темпами. В 2024 году объем выдачи займов превысил 1,5 трлн руб., рост за год 51%. Прибыль компаний хотя и снизилась за год на 7% (см. “Ъ” от 31 марта), однако составила 52 млрд руб., что превышает результат 2022 года на 30%, а 2021 года — на 81%.

Защитники прав потребителей отмечают, что предлагаемая в законопроекте мера жесткая, но обусловлена поведением самих участников рынка. По словам эксперта проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, в их практике было немало случаев, когда человек занимал 25 тыс. руб., а через полгода оставался с долгом почти в полмиллиона. «Такими цепочками МФО ловко обходят ограничения на начисление просрочки. Если бы клиент не шел на поводу у кредитора, то при долге в 25 тыс. руб. и просрочке любой длительности его задолженность не могла бы превысить 57,5 тыс. руб., а дальнейшие начисления были бы остановлены»,— указывает она.

Участники микрофинансового рынка считают предложенные меры избыточными.

«С 1 января 2026 года перестанет действовать порядок самодекларирования доходов для займов менее 50 тыс. руб. и вводится обязанность использовать при выдаче кредитов и займов только официально подтвержденный доход»,— отмечают в СРО МиР. В совокупности с макропруденциальными лимитами это закроет возможность перекредитования именно для лиц с высокой долговой нагрузкой, считают там.

МФО банковских групп лидируют по объемам выдачи

Представители МФО отмечают, что «цепочки перекредитования» не стали массовым явлением на рынке. «Это не норма для рынка. Поведение клиентов в таких случаях скорее напоминает лудоманию»,— уверен гендиректор ГК Eqvanta Сергей Весовщук. По его словам, такие клиенты входят в начало цепочки при превышении пороговой суммы, которая сейчас больше 200 тыс. руб., по нескольким дорогим займам.

При этом МФО зачастую сами не заинтересованы в формировании таких цепочек. По словам финдиректора Webbankir Михаила Акопова, участники рынка «проверяют клиентов, чтобы избежать ситуации, когда компания становится последним кредитором в очереди, которому никто уже ничего не вернет». Гендиректор Moneyman Артем Быков считает, что влияние новых правил на МФО будет «тем сильнее, чем меньше компания диверсифицировала продуктовую линейку и адаптирована к работе с низкомаржинальными займами».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

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