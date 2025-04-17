Песков: глава МИД Ирана сможет передать Путину послание от Верховного лидера

У министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, прибывшего в Москву, будет возможность передать президенту России Владимиру Путину послание от Верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Действительно, министр иностранных дел Ирана сегодня в Москве. У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину»,— сказал предстаивтель Кремля во время пресс-колла.

17 апреля Аббас Арагчи прибыл в Москву для обсуждения переговоров с США по ядерной сделке. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны затронут вопросы двусторонний отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. Господин Арагчи говорил, что планирует передать Владимиру Путину письменное послание от Али Хаменеи.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Лусине Баласян