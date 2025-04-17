Не состоялись торги по продаже участков ЛИКа за 22,7 млн рублей

Торги в форме публичного предложения по реализации трех участков обанкротившегося застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) признали несостоявшимися. Такое решение было принято из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 22,7 млн руб. Об этом сообщило ООО «Специализированная торгующая организация» как организатор тендера.

Общая площадь предлагавшихся к продаже участков составляет 37,4 га. Их минимальная стоимость равнялась начальной.

В конце января лот выставляли на торги за 75,7 млн руб. Заявки на них принимались до 24 марта, но 21 марта стало известно, что процедура приостановлена. Такое решение было принято в связи с планами администрации Липецкого округа Липецкой области изъять один из трех участков для муниципальных нужд.

Новый тендер по реализации этих участков пока не объявлялся.

ЛИК был признан банкротом в 2019 году. До сих пор идет конкурсное производство в отношении должника, в последний раз его продлили до 14 июля 2025 года. Активы компании продаются с торгов с 2022 года. Их основная часть оценивалась в 2,6 млрд руб., однако в итоге многие лоты выкупили за 900 млн. Среди них — 40 участков, которые изначально продавались за 1,8 млрд, а ушли за 341 млн. В конце марта предприниматель из Кабардино-Балкарии получил 26 участков за 5 млн руб. при начальной цене в 12 млн.

Алина Морозова