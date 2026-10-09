На подлете к Москве сбили 15 беспилотников
09.10.2026, 18:08
Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сегодня работу приостанавливали все четыре московских аэропорта. По данным Росавиации, Шереметьево не принимал и не выпускал самолеты примерно с 15:30 до 17:30 мск. С 17:38 мск Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами.