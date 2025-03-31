Московский предприниматель выкупил три участка ЛИКа за 5 млн рублей

Зарегистрированный в Кабардино-Балкарии предприниматель Михаил Уколов с московским бизнесом выкупил 26 земельных участков банкротящегося застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). Ему достались 7,7 га за 5 млн руб. при начальной цене в 12 млн. Об этом сообщил организатор тендера ООО «Специализированная торгующая организация».

По данным Rusprofile, господин Уколов владеет и руководит столичным ООО «Инвест», которое занимается покупкой и продажей собственной недвижимости (отработало 2024 год с нулевыми финпоказателями). Также он зарегистрирован в Москве как ИП — для деятельности по дополнительному профессиональному образованию.

Лот в очередной раз выставили на торги в форме публичного предложения в январе. Тогда же к реализации предложили еще шесть участков ЛИКа: три на 86,4 га и три на 37,4 га. Первые три за 22,7 млн руб. выкупил вологодский предприниматель Сергей Машкин. А тендер по вторым с начальной ценой в 75,8 млн руб. приостановили в связи с тем, что администрация Липецкого округа Липецкой области решила изъять один из участков для муниципальных нужд.

ЛИК признали банкротом в 2019 году. Активы компании продаются с торгов с 2022 года. Их основная часть оценивалась в 2,6 млрд руб., однако в итоге многие лоты выкупили за 900 млн. Среди них — 40 участков, которые изначально продавались за 1,8 млрд, а ушли за 341 млн.

Алина Морозова