Стоимость трех участков обанкротившегося ЛИКа упала в 3,3 раза

ООО «Специализированная торгующая организация» выставила на повторные торги три участка обанкротившегося застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). С предыдущего тендера начальная цена лота сократилась в 3,3 раза: с 75,7 млн до 22,7 млн руб. Это следует из сообщения организатора процедуры.

На торгах в форме публичного предложения с закрытой формы подачи предложений о цене продают три участка общей площадью 37,4 га. Минимальная стоимость равна начальной.

Размер задатка для участия в тендере составляет 2,27 млн руб. Подавать заявки можно до 14 апреля.

За 75,7 млн руб. лот выставляли на торги в форме публичного предложения в конце января. Заявки на них принимались до 24 марта, однако 21 марта стало известно, что процедура приостановлена. Такое решение было принято в связи с планами администрации Липецкого округа Липецкой области изъять один из трех участков для муниципальных нужд. Судя по последнему сообщению «Специализированной торгующей организации», этого не произошло.

ЛИК признали банкротом в 2019 году. Активы компании продаются с торгов с 2022 года. Их основная часть оценивалась в 2,6 млрд руб., однако в итоге многие лоты выкупили за 900 млн. Среди них — 40 участков, которые изначально продавались за 1,8 млрд, а ушли за 341 млн. В конце марта предприниматель из Кабардино-Балкарии получил 26 участков застройщика за 5 млн руб. при начальной цене в 12 млн.

Алина Морозова