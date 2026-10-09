Лауреат не прав, а лев
Нобелевская премия мира присуждена южноафриканскому юристу Нави Пиллай
Нобелевская премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Лауреат избирается норвежским Нобелевским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. Призовой фонд составляет $1,2 млн. В 2026 году на премию мира были выдвинуты 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций.
Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси, в апреле—июле 1994 года был осуществлен по приказу правительства хуту. В ходе этих событий, по разным оценкам, погибло от 500 тыс. до 1 млн человек.