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Мир

Лауреат не прав, а лев

Нобелевская премия мира присуждена южноафриканскому юристу Нави Пиллай

09.10.2026, 18:10
Нобелевскую премию мира 2026 года получила юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем (Нави) Пиллай, возглавлявшая Международный уголовный трибунал по Руанде и комиссию ООН, расследовавшую действия Израиля в секторе Газа. Награду ей присудили за «усилия по продвижению мира и международного права». Решение Нобелевского комитета наверняка вызовет восторг у леволиберальной публики и ярость сторонников правых.
Самой яркой страницей биографии 85-летней правозащитницы и юриста Наванетхем Пиллай родом из Южной Африки (на фото) стала ее работа в качестве председателя Международного уголовного трибунала по Руанде

Самой яркой страницей биографии 85-летней правозащитницы и юриста Наванетхем Пиллай родом из Южной Африки (на фото) стала ее работа в качестве председателя Международного уголовного трибунала по Руанде

Daniel Karmann / dpa / AP

В этом году, как и в предыдущие, перед объявлением лауреата Нобелевской премии мира вновь разгорелись споры о том, за какие заслуги она должна вручаться. В последние годы внимание Нобелевского комитета, который прежде считал главным для соискателя премии «содействие миру», все сильнее смещается к теме защиты прав человека.

Нобелевская премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Лауреат избирается норвежским Нобелевским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. Призовой фонд составляет $1,2 млн. В 2026 году на премию мира были выдвинуты 287 кандидатов — 208 человек и 79 организаций.

На сей раз Нобелевский комитет решил присудить премию мира юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем Пиллай, которую назвали «одним из величайших защитников принципов международного права». «Лауреат этого года сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид»,— заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес. «Нави Пиллай привлекала к ответственности государства и национальных лидеров, вселяя надежду в жертв насилия и конфликтов. На всех занимаемых ею должностях она подчеркивала ответственность отдельных лиц и государств за соблюдение верховенства права»,— подчеркнул он.
85-летняя Наванетхем Пиллай родилась в Южной Африке в семье индийских тамилов в 1941 году — незадолго до того, как апартеид стал в стране государственной политикой. В 1967 году она стала первой «небелой» женщиной, открывшей адвокатскую практику в провинции Наталь в ЮАР по делам, связанным с преследованием борцов с апартеидом.
В начале своей карьеры она прославилась тем, что в 1973 году добилась права на доступ к адвокатской помощи для заключенных в тюрьме строгого режима Роббен-Айленд недалеко от Кейптауна. В этой тюрьме отбывал срок Нельсон Мандела — один из самых известных борцов с расовой дискриминацией, ставший впоследствии первым чернокожим президентом ЮАР.
Впоследствии Пиллай поступила в Гарвард и получила степень доктора юридических наук. В 1995 году она стала судьей, а затем и председателем Международного трибунала по Руанде.

Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси, в апреле—июле 1994 года был осуществлен по приказу правительства хуту. В ходе этих событий, по разным оценкам, погибло от 500 тыс. до 1 млн человек.

Ее работа на этой должности была особо отмечена Нобелевским комитетом. «Она сыграла важную роль в отдельном юридическом прорыве — впервые обвиняемому были предъявлены обвинения в подстрекательстве к совершению геноцида исключительно на основании распространения пропаганды»,— говорится в обосновании решения о вручении премии.
Речь идет о так называемом деле о СМИ: сооснователь «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», член совета директоров компании, а также главный редактор газеты «Кангура» были признаны виновными в разжигании геноцида против этнического меньшинства — тутси — в Руанде. Нави Пиллай называла их ответственными за «создание почвы для массовых убийств».
С 2008 по 2014 год Пиллай на посту Верховного комиссара ООН занималась преимущественно защитой жертв расовой, этнической и гендерной дискриминации.
Еще один примечательный этап в ее карьере — председательство в 2021–2025 годах в Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях.
Именно эта комиссия в прошлом году пришла к выводу, что Израиль совершил четыре акта геноцида в секторе Газа. Израильские власти все обвинения отвергли.
На сегодняшний день Нави Пиллай является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело по иску Гамбии против Мьянмы о геноциде по отношению к мусульманскому меньшинству в мьянманском штате Ракхайн.
Нави Пиллай — «бесспорный по формальным критериям, но провокационный по нынешней политической обстановке лауреат», отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Ярость в Соединенных Штатах и Израиле обеспечена, Европа зажата между общественными аплодисментами (пропалестинские настроения весьма распространены) и опасением властей еще больше разозлить Вашингтон. Глобальный Юг в основном одобрительно кивает. В общем, решение политически значимое, не проходное, что комитету, вероятно, в плюс. Трамп расценит как личное оскорбление — и что ему не дали (премию.— “Ъ”), и что дали очевидному идейному оппоненту»,— написал он в Telegram-канале.
Дональд Трамп действительно до последнего настаивал, что заслуживает премию за свои заслуги в обеспечении мира.
«Я закончил восемь войн. Я вернул всех заложников. Я спас миллионы жизней. Независимо от того, получу я премию или нет, я сделал намного больше»,— сказал президент США за пару дней до объявления лауреата. Он также напомнил слова лауреата Нобелевской премии прошлого года — лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, которая говорила: «Никто в истории не заслуживает этой награды больше, чем президент Трамп». В прошлом году она даже передала ему Нобелевскую медаль на встрече в Белом доме.
Нави Пиллай, которую новости из Осло застали во время Нюрнбергского форума в Германии, не упустила возможности пошутить на тему передачи премии президенту США. «Если вы поаплодируете еще немного, мне, возможно, придется разделить эту премию с Трампом»,— сказала она в ходе своего выступления.
ООН
Нобелевская премия

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент