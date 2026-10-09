Лауреат не прав, а лев

На сей раз Нобелевский комитет решил присудить премию мира юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем Пиллай, которую назвали «одним из величайших защитников принципов международного права». «Лауреат этого года сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид»,— заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес. «Нави Пиллай привлекала к ответственности государства и национальных лидеров, вселяя надежду в жертв насилия и конфликтов. На всех занимаемых ею должностях она подчеркивала ответственность отдельных лиц и государств за соблюдение верховенства права»,— подчеркнул он.