Беспокойный покой

Прекрасная операторская работа: каждый кадр — картинка, и Левитан с его живописным шедевром привлечен не для красного словца. Обманчивая деревенская идиллия: место действия — тонущая в летней зелени русская провинция. Щедрая душой главная героиня — соцработница Рита (Мария Леонова) — помогает по хозяйству окрестным одиноким старикам. Еще один субъект ее опеки — соседский подросток Пашка, парень «с особенностями», которого травят деревенские дети. Знакомимся мы и с Верой, умотанной жизнью матерью Пашки (Яна Есипович), которой совсем не до проблемного сына. Ритин собственный отпрыск Сережа (Егор Абрамов) тоже не из легких и никак не пристроен в жизни. Но это только кажется бедой; настоящая приходит, когда Сережа в силу обстоятельств и в общем-то не со зла, по неосторожности, становится виновником гибели Пашки. И тогда жизнь Риты превращается в ад. Теперь ее задача — замести следы и во что бы то ни стало спасти от уголовной ответственности сына. Она пытается решить эту задачу самым диким из возможных способов — и, разумеется, только затягивает на себе и на сыне петлю вины. Теперь оба, хотя и в разной степени, становятся соучастниками преступления. Прямиком из Достоевского в кадр заявляется въедливый следователь — живой призрак неизбежного наказания.