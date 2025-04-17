Vertu возвращается в тренд

В бизнес-сообществе возвращается тренд на Vertu — некогда популярный люксовый бренд смартфонов. Об этом “Ъ FM” рассказали сами бизнесмены и участники отрасли. Стоимость моделей варьируется от 160 тыс. руб. до 55 млн руб. Все они собраны вручную и в зависимости от расценок могут быть выполнены из золота, платины, титанового сплава, авиационного алюминия или других металлов с сапфировым стеклом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С начала 2025 года спрос на такие телефоны вырос более чем в два раза, рассказал “Ъ FM” руководитель компании-дистрибутора Vertu Константин Шипунов: «Продукция Vertu, безусловно, является нишевым товаром премиум-класса, поэтому речь не может идти о массовых продажах. Но если говорить о квартальных результатах за первый год, то это примерно удвоение продаж каждый квартал. То есть суммарно за год в России продано где-то порядка 500 штук.

Традиционно в России Vertu продавались хорошо и много. Сейчас в модельном ряду представлены несколько смартфонов на базе Android. В телефоне существуют две операционные системы. Одна — это классический Android, вторая — операционная система Vertu, которая позволяет больше, чем обычный смартфон. В ней установлен криптокошелек, децентрализованная система хранения файлов. Каждый владелец Vertu получает до 10 терабайт облачного хранилища. Также отдельно есть NFT-камера, которая позволяет создавать NFT-объекты. Плюс два владельца Vertu могут между собой общаться по шифровому каналу "клиент—клиент", что дает ряд преимуществ перед другими мессенджерами».

Телефоны Vertu были популярны в 2000-х и начале 2010-х. Самая дорогая серийная модель стоила €62 тыс. Технику выпускала британское подразделение Nokia, однако с 2012 года в результате череды перепродаж владельцами бизнеса стали китайские инвесторы, а производственные мощности расположены в Гонконге. При этом, как отмечают собеседники “Ъ FM”, узнаваемые черты классических телефонов Vertu сохранились. Среди них использование дорогих материалов в отделке и знаменитый консьерж-сервис. В линейке бренда также представлены смарт-часы и «умное» кольцо.

Однако, несмотря на стоимость, к некоторым функциям Vertu возникают претензии, рассказал “Ъ FM” владелец смартфона, бизнесмен Армен Алтунян: «Как-то давно я уже пользовался телефонами Vertu. Потом их долгое время не было. В последнее время они возродились. Я увидел в интернете их появление и решил приобрести. Все, кто увидел у меня Vertu, тоже захотели приобрести. Все удивились, что бренд возродился. И многие даже в ресторане просто видят в руках, подходят, спрашивают Vertu это или нет.

У меня есть смарт-часы и кольцо от Vertu. Опять же, исполнение идеальное. Видно, что все сделано из дорогих материалов. Единственная проблема, что оно не очень хорошо синхронизируется с приложением того же Vertu. Есть какие-то технические проблемы. Приложение, которое непосредственно устанавливается на телефон Vertu и не только , я эти часы коннектировал и с Samsung. Это стороннее приложение под названием Metasoft. Оно дает усеченные функции именно на телефоне Vertu. То есть, допустим, сообщения в WhatsApp или звонки оно не переводит на телефон, а только дает входящие — мобильные и городские. И пишет, что из-за безопасности пока доступ ограничен.

Консьерж-сервис у них работает через китайское приложение WeChat. И, собственно говоря, сообщения там идут на китайском языке. В принципе мне не нравится, как он работает. Вернее, даже не понимаю, работает он или нет. Вот какие-то такие есть неудобства».

Несколько дней назад Vertu анонсировала «раскладушку» Quantum Flip. Среди нововведений отмечается поддержка спутниковой связи. Версия с крокодиловой кожей и золотыми элементами будет стоить около двух миллионов рублей.

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Андрей Дубков