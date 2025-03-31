Продажи бросили трубки

В России обрушились продажи смартфонов. В первом квартале они снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о такой динамике говорят источники «Известий» в федеральных розничных сетях. По их словам, россияне потратили на покупку гаджетов 150 млн руб. против почти 190 млн руб. годом ранее. По продажам в штуках лидируют такие бренды, как Xiaomi, Tecno, Realme и Samsung. В деньгах рынок возглавляют Apple и Samsung.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это значительное снижение для рынка, и у такой тенденции несколько причин, говорит главный редактор ITZine.ru Сергей Кузнецов: «Во-первых, это ключевая ставка ЦБ. Выгоднее вложить деньги в депозиты, а не бежать покупать себе технику. Если вспомнить 2022-2023 годы, население бежало покупать гаджеты, вкладывать деньги в живые устройства, когда ключевая ставка была не очень высокой. Второй момент — это то, что в 2022-2023 годах был довольно ажиотажный спрос на новые телефоны. Цикл просто не прошел, учитывая, что смартфоны сейчас живут далеко не один год, их можно спокойно менять через два-три года, а иногда и четыре-пять лет.

Опять же отсутствие инноваций в новых iPhone, новых смартфонах Samsung. Пока в России большинство функций не работает. Бежать ради того, чтобы у тебя был телефон с искусственным интеллектом, никто не хочет. Плюс за последние годы тенденция дарить телефоны на гендерные праздники немножко сместилась, во-первых, в сторону Нового года, там выше был спрос, если мы посмотрим на декабрь, во-вторых, к сентябрю-октябрю, когда выходят основные новинки у Apple и прочих других брендов».

На российском рынке сейчас почти не появляется интересных потребителям устройств, отметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Количество продаваемых смартфонов, как и другой бытовой техники, в России снижается. Виной тому неопределенность с точки зрения приобретения товара, скудный ассортимент по отношению к прошлым периодам и тот факт, что в 2024 году люди, которые хотели поменять смартфон, его поменяли, и сейчас идет стагнация.

В теории оживить спрос может выход обратно иностранных производителей, таких как Apple, Samsung, Huawei, которые будут напрямую поставлять технику в Россию, что должно привести к получению прямой гарантии, снижению стоимостных характеристик. А также если будет достаточно стабилен курс рубля, это тоже должно сказаться позитивно на стоимости аппарата. Если брать глобально год к году, то стоимость смартфонов где-то на 15-20% подросла».

По словам собеседников «Известий», в первом квартале снижались также продажи компьютеров и ноутбуков, примерно на 15%.

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Елена Иванова