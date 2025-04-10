Apple попала под удар

На фоне смягчения тарифной риторики США акции Apple выросли почти на 15%. Менее чем за сутки технологический гигант успел лишиться титула самой дорогой компании в мире, а затем вновь обогнать своего главного конкурента Microsoft. Этому способствовала трехмесячная отсрочка на введение американских пошлин для более 75 стран. Но для Китая Дональд Трамп вновь повысил ставки. Поэтому Apple все еще грозит серьезная опасность. Почему компания из Купертино может стать главной жертвой торговой войны? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне обострения торговой войны акции Apple только за четыре торговых дня падали на 23%. По размеру капитализации компания на время уступила статус самой дорогой в мире Microsoft. Это при том, что еще в начале 2025 года рыночная стоимость обеих гигантов превышала $3 трлн. Как считают американские аналитики, Дональд Трамп просчитался, когда объявил о введении торговых пошлин почти против всего мира. Он не учел, что крупнейшая корпорация США крайне зависима от азиатского рынка.

Процессоры для iPhone делают на Тайване, камеры и память — в Японии, батареи и корпус — в Китае. Поэтому полноценная торговая война стала бы крахом для компании из Купертино, заявил в интервью CNN руководитель отдела глобальных исследований в области технологий компании Wedbush Securities Дэн Айвз: «Это экономический армагеддон, особенно для технологической индустрии. Если эти тарифы действительно вступят в силу, это отбросит техиндустрию США на 10 лет назад. А реальность такова: сердце и легкие цепочек поставок находятся в Азии.

Причина, по которой существует 1,5 млрд iPhone, и они стоят по $1 тыс. — это цепочка поставок, выстроенная за последнее десятилетие. Если пытаться воспроизвести это в США, построив заводы в Западной Виргинии и Нью-Джерси, тогда iPhone будут стоить по $3,5 тыс.».

Однако смягчение риторики Дональда Трампа позволило Apple отыграть часть потерь. Но говорить о том, что опасность миновала, рано. Сама корпорация предполагала такое развитие событий и потому перенесла часть производства в Индию. К концу этого года Нью-Дели будет поставлять четверть всех смартфонов по всему миру. Организовать сборку устройств в США Apple может лишь частично. В противном случае ей придется кардинально изменить свою бизнес-модель, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов: «Все компоненты, которые приходят на производство, в тот же день уже попадают на сборку, превращаются в настоящие смартфоны и отправляются по всему миру. У каждой страны есть своя спецификация. Если сказать: "А знаешь, Япония, давай-ка ты нам будешь делать динамики…" Япония, конечно, обрадуется и скажет: "Да, давайте". Но на это уйдут месяцы, а может быть, и годы. Просто потому, что нет таких мощностей в США, в месяц продается порядка 10 млн iPhone. А Америка — это не основной рынок».

На этом фоне американские СМИ сообщали об очередях из желающих в последний момент купить новый iPhone. Ведь из-за политики Белого дома цены на них все еще могут кардинально измениться. Например, iPhone 16 Pro Max, собранный в Китае, подорожает в полтора раза — до $1,8 тыс. В этом случае Apple может забыть о дальнейшем развитии, говорит старший аналитик по технологиям Bloomberg Inteligence Анураг Рана: «Они действительно хотят больше инвестировать в Китай, в Индию и другие страны.

Потому что это их следующий источник роста. Когда старая база клиентов просто будет обновлять свои телефоны, это не очень убедительный аргумент с точки зрения продукта. И если говорить о том, что стоимость может вырасти до 30- 50%, это действительно очень большая цифра. Честно говоря, это уменьшает желание людей покупать такие телефоны даже в развитых странах».

Как отмечают СМИ американские магазины не получали официальной информации от Эппл о том будут ли меняться цены в ближайшем будущем. Поэтому на аналогичные вопросы покупателей продавцы просто разводят руками. Зато, в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики, компания сможет отчитаться о положительных квартальных продажах.

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Владислав Викторов, Валерия Калинина