Бензин разогрелся на бирже

Котировки бензина на бирже на этой неделе перешли к росту и с 14 апреля прибавили 3,7–4,3%. По итогам торгов 17 апреля АИ-95 обновил максимум этого года, а цены на АИ-92 — последних двух месяцев. Эксперты объясняют динамику началом сезонного спроса, плановыми ремонтами НПЗ и отложенными закупками, которые сформировали кратковременный ажиотаж на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оптовая цена бензинов растет третий день подряд, следует из данных Петербургской биржи. Марка АИ-95 с 14 по 17 апреля подорожала на 3,7%, до 59,71 тыс. руб. за тонну, обновив максимум с начала текущего года. Предыдущий рекорд фиксировался 10 февраля — 59,52 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-92 с начала текущей недели подорожал на 4,32%, до 53,2 тыс. руб. за тонну. Выше цены на эту марку были в начале февраля.

Только за 17 апреля котировки АИ-95 и АИ-92 выросли на 1,46% и 1,25% соответственно.

Источник “Ъ” на топливном рынке поясняет, что март и апрель — традиционное время начала плановых ремонтов на НПЗ, из-за чего объем производства временно снижается. Объективных причин для резкого роста стоимости бензинов, по его словам, сейчас не наблюдается. Но рынок, ожидая возможных перебоев с поставками, начинает активнее закупать топливо, что создает ажиотаж и подталкивает цены вверх, указывает собеседник “Ъ”. Сильнее всего подорожал АИ-95, поскольку его производят меньше, чем АИ-92, а спрос на него остается более высоким, уточняет он. По подсчетам Reuters, объем простаивающих мощностей первичной переработки нефти на НПЗ в апреле вырос на 32,8%, до 2,84 млн тонн.

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Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что значительный рост цен на бензины произошел в последние две биржевые сессии. Предшествующие торги, по его словам, не демонстрировали существенных изменений — рынок находился в боковом движении, которое нельзя считать началом тренда.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что цены на топливо в России больше не следуют за мировой нефтяной конъюнктурой. На оптовом рынке их сдерживает демпферный механизм, а в рознице уже несколько лет существует негласный запрет на рост цен, значительно превышающий официальную инфляцию, констатирует он. В текущем году, продолжает аналитик, давление на цены усилится: помимо традиционного весенне-летнего роста спроса, свою роль также сыграет еще «неотыгранное» повышение акцизов. По данным Росстата, инфляция с 8 по 14 апреля составила 0,11% после 0,16% неделей ранее. Средние розничные цены на АИ-95 за неделю выросли на 0,16%, до 61,56 руб. за литр, на АИ-92 — на 0,12%, до 56,36 руб. за литр.

По мнению Максима Дьяченко, резкие колебания биржевых цен отражают волатильность рынка.

«Два дня роста — это реакция на отложенный спрос, который формировался в течение последних недель»,— говорит он. Участники рынка, поясняет господин Дьяченко, либо сокращали запасы, избегая заморозки средств и выплаты банковских процентов, либо откладывали закупки в ожидании более выгодных цен. Но перед майскими праздниками спрос активизируется, а игроки стремятся активнее фиксировать объемы и цены, указывает он.

Прогнозировать дальнейшее направление движения цен почти невозможно, говорит Максим Дьяченко. С одной стороны, рассказывает он, падают мировые цены на нефть, с другой — аномально укрепившийся рубль делает экспортную альтернативу малоинтересной и способствует снижению цен на топливо внутри страны. Это стимулирует компании наращивать поставки на внутренний рынок, поскольку оптовая маржа остается высокой, а розничные цены по-прежнему устраивают потребителей, поддерживая спрос, добавляет господин Дьяченко.

В Минэнерго ожидают роста производства автобензина и дизтоплива в 2025 году относительно прошлого года при сохранении прежнего уровня потребления, говорил на этой неделе замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков. При этом, по его словам, доля АИ-95 в структуре производства бензина в РФ в этом году должна приблизиться к 50%. «К нему всегда есть повышенный интерес со стороны независимых участников рынка. Буквально три года назад показатель составлял около 40%»,— цитировало чиновника ТАСС. Запасы автобензина в первой декаде апреля были на уровне прошлого года — 1,95 млн тонн, передавало Reuters со ссылкой на Романа Кабакова.

Ольга Семеновых