Маржа остановилась на заправке
Рентабельность розничной продажи топлива выросла
Операторам торговли топливом на АЗС удалось заметно поправить рентабельность, которая в прошлом году достигала отрицательных значений. По данным «Петромаркета», к концу марта чистая маржа продажи АИ-92 и АИ-95 увеличилась в 2,4 и 1,8 раза соответственно в условиях падения мелкооптовых цен на топливо. Но участники рынка говорят о скором снижении рентабельности из-за предстоящих ремонтов на НПЗ и повышенных акцизов с начала этого года.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Чистая маржа торговли бензином АИ-95 на АЗС в среднем по РФ на 28 марта достигла 7 руб. за литр, АИ-92 — 6 руб. за литр, подсчитал «Петромаркет» по запросу “Ъ”. На 27 декабря 2024 года показатели были 3,8 руб. и 2,5 руб. за литр соответственно. Чистая маржа продажи дизтоплива за тот же период выросла с 0,6 руб. до 5,8 руб. за литр.
Рост маржи в «Петромаркете» объясняют сокращением мелкооптовых цен, по которым АЗС закупают топливо у нефтебаз. Как отмечают аналитики, снижение мелкооптовых цен, в свою очередь, стало возможным благодаря высокой марже торговли топливом на нефтебазах в конце 2024 года. По оценкам Reuters, маржа розничных операторов на внутреннем рынке топлива в России в марте оказалась на одном из самых высоких уровней за последние пару лет.
В 2024 году рентабельность продажи АИ-95 на АЗС уходила в минус и оставалась отрицательной несколько месяцев подряд. Так, в середине июля чистая маржа реализации этой марки бензина составляла минус 1,2 руб. за литр, в сентябре — минус 4,2 руб. за литр (см. “Ъ” от 24 сентября 2024 года). Убытки объяснялись ростом оптовых цен из-за того, что спрос на топливо увеличивался темпами, опережающими производство этой марки бензина.
Источник “Ъ” на топливном рынке говорит, что положительная динамика продлится недолго. По его словам, апрель и май — традиционный период ремонтов на НПЗ, а расходы участников рынка растут быстрее уровня инфляции. Кроме того, с 2025 года акцизы на бензин выросли на 13% и их рост неизбежно перейдет на оптовые цены, добавляет источник “Ъ”.
Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко поясняет, что к росту маржинальности торговли топливом традиционно приводят два фактора: увеличение розничных цен и снижение оптовых котировок. В данном случае, по его словам, совпали оба тренда. По данным петербургской биржи, с максимумов сентября прошлого года по конец марта 2025 года оптовые цены на АИ-92 снизились на 18,5%, до 50,9 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подешевел на 22,5%, до 57,05 тыс. руб. за тонну. Но, подчеркивает господин Дьяченко, маржа в районе 6 руб. за литр не позволяет операторам АЗС зарабатывать достаточную прибыль и инвестировать в развитие.
По словам Максима Дьяченко, текущий уровень рентабельности прежде всего связан с затовариванием на рынке, а также превышением предложения над спросом, из-за чего оптовые цены на топливо находятся под давлением. Кроме того, отмечает он, укрепившийся курс рубля привел к снижению экспортной альтернативы, что сделало поставки на внутренний рынок для производителей привлекательнее.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что цены в рознице не до конца отражают реальную ситуацию на топливном рынке, так как стоимость на АЗС во многом управляется вручную. По его словам, уже много лет регуляторы следят, чтобы рост цен в рознице примерно соответствовал средней официальной инфляции.
Биржевые цены на топливо, добавляет господин Фролов, возобновили рост на фоне ожидаемого сезонного увеличения спроса в сегментах личного автотранспорта и коммерческих перевозок (см. “Ъ” от 10 марта). Рост цен в рознице также неизбежен из-за увеличения спроса и «неотыгранного» повышения акцизов, указывает аналитик. При этом, продолжает он, попытка регуляторов «жестко придушить» рост цен в розничном сегменте грозит сокращением числа АЗС в России, особенно независимых.
В Минфине не видят риска роста цен на топливо на АЗС выше инфляции из-за повышения акцизов в начале года, говорил в конце марта замглавы министерства Алексей Сазанов. Росстат оценил инфляцию с начала года по конец марта в 2,61%, в годовом выражении — в 10,33%.