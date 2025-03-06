Лирическое снижение ключевой ставки

Турецкий ЦБ продолжил в марте цикл смягчения денежно-кредитной политики. По итогам мартовского заседания ключевая ставка снижена еще на 250 базисных пунктов, до 42,5%. Решение объясняется замедлением инфляции, которое фиксировалось в феврале. Инфляционные ожидания домохозяйств, подогревающие внутренний спрос, в начале года продолжили снижаться — впрочем, они по-прежнему заметно выше прогнозов самого центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан

Фото: Hakan Akgun / Anadolu / AFP Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан

Фото: Hakan Akgun / Anadolu / AFP

Центробанк Турции в четверг, 6 марта, снизил ключевую ставку до 42,5% с 45%. Цикл смягчения ДКП начался в декабре, когда ставка была понижена до 47,5%. До этого турецкий ЦБ удерживал ее на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% восемь заседаний подряд. В январе центробанк снизил ставку еще на 250 б. п., до 45%.

Решение регулятора, совпавшее с ожиданиями аналитиков, объясняется динамикой инфляции.

По оценкам Turkstat, в феврале она составила минимальные с июня 2023 года 39,05%, в январе показатель оценивался в 42,12%. Снижение инфляции фиксировалось восьмой месяц подряд. В части категорий при этом по-прежнему наблюдался заметный рост цен: например, коммунальные услуги подорожали в феврале на 70,8% (68,9% в январе).

Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продовольствие) замедлилась с 42,65% до 40,21% — это минимум с января 2022 года. Индикатор цен производителей (индекс PPI) при этом также продолжил снижаться: в феврале он составил минимальные с декабря 2020 года 25,21% после 27,2% в январе.

Как признает турецкий регулятор, риски для разгона инфляции остаются. В начале февраля регулятор повысил свой прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21% (цель — 5%), сославшись в том числе на повышенные инфляционные ожидания. В январе (последние доступные данные) инфляция, ожидаемая населением Турции через год, составила 58,8%, что ниже декабрьских 63,14%, но все еще намного выше прогнозов центробанка. При этом доля домохозяйств, прогнозирующих замедление инфляции на горизонте года, в начале 2025-го выросла на 4,5 процентного пункта, до 30,8%.

Ожидания домохозяйств в течение всего прошлого года продолжали подогревать внутренний спрос (сохранение их на высоком уровне — следствие нетрадиционной монетарной политики, которую ранее проводил турецкий ЦБ, см. «Ъ» от 21 августа 2024 года). Отчасти этим объясняется более заметный, чем ожидалось, рост экономики Турции по итогам 2024 года: увеличение ВВП оценивается в 3,2% при ожидаемых 2,8%.

Отметим, фактическое значение несколько облегчило для ЦБ принятие решений на заседаниях в январе и марте — более слабый рост усилил бы требования более быстрого снижения ставки. Идти на это регулятор, как ясно из заявлений, не хочет. Аналитики, опрошенные Trading Economics, при этом ждут замедления роста ВВП до 2,6% в 2025 году — такой прогноз реализуется при сохранении ставок на ограничительных уровнях на горизонте ближайших месяцев. Пока это совпадает с планами ЦБ: его глава Фатих Карахан подчеркнул, что регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику.

Кристина Боровикова