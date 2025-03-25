Россияне выбиваются из турпотока

Танцы, марши и антиправительственные лозунги: протесты в Турции не стихают шестой день. По всей стране местные жители выходят на улицы в поддержку арестованного и отстраненного мэра Стамбула. Экрем Имамоглу и еще около сотни работников муниципалитета обвиняются в коррупции. Параллельно с этим оппозиционная партия утвердила его своим кандидатом в президенты. По подсчетам МВД республики, за все время было задержано более 1 тыс. человек. В ночь с 23-е на 24 марта в Telegram-каналах появились кадры, на которых студенты устроили сидячую забастовку на мосту и заблокировали движение. В некоторых районах в знак солидарности с демонстрантами граждане стучали кастрюлями и сковородками. Волнения начинают сказываться на туристической отрасли. Некоторые операторы заявили о падении спроса на поездки в Стамбул более чем на треть. Подробности — у Анастасии Таслуновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huseyin Aldemir / AP Фото: Huseyin Aldemir / AP

Самые активные протесты проходят в Анкаре и Стамбуле. Столица туристическим спросом не пользуется, а вот город у побережья привлекал одиночных путешественников на экскурсии. В чатах там теперь рекомендуют не выходить из домов или гостиниц по вечерам, а Генконсульство призывает избегать мест массового скопления людей. Директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов считает, что с поездкой в принципе лучше повременить: «Безусловно, какие-то опасения со стороны туристов есть. Они задают вопросы, очень много читают, смотрят, что происходит. Мы, конечно, всегда говорим, что прежде чем принять какое-то решение, три раза стоит подумать, и рекомендуем не посещать, избегать по возможности эти города».

Выйти на митинг в знак поддержки Экрема Имамоглу после работы в последнюю неделю стремятся сотни тысяч местных жителей. Главная точка притяжения — здание мэрии. Поэтому в Стамбул можно приехать и не узнать о политических волнениях, рассказала местная жительница Мария Дюндар: «В районах Султанахмет, Таксим, Истикляль в принципе именно протестующих вы не увидите. Но здесь достаточно полиции, правда, правоохранители ведут себя совершенно нормально. Бывает, перекрывают какие-то дороги, некоторые станции метро».

СМИ пишут, что недавние протесты в Турции стали самыми масштабными за последние десять лет. Жители скандируют антиправительственные лозунги и выносят плакаты. В основном протесты мирные, но за пять дней полиция задержала больше 1 тыс. человек, а для разгона людей используются слезоточивый газ и водометы. Но россиян такое никогда не пугало, отметил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Несмотря на кадры довольно эпичных столкновений с полицией, наш турист не очень пугливый. Если путешествие заранее оплачено и отказ от него приведет к финансовым потерям, то человек в него отправится».

Турпоток в Турцию по сравнению с аналогичными периодами прошлого года снижается третий месяц подряд. По данным АТОР, сильнее всего количество туристов из России сократилось в феврале, на 17,5%. Из-за волнений скоро ситуация может еще накалиться, продолжает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Игроки рынка видят спад интереса на 5-10%, параллельно с этим не происходит каких-либо отказов. Есть единичные случаи переноса путешествия. Как ни странно, при этом пока бронирования идут с глубиной порядка две-три недели, люди продолжают рассматривать это направление. С другой стороны, сами турецкие представители туристической сферы говорят, что стараются максимально изменять маршруты, особенно экскурсионного обслуживания. Но если быть реалистами и говорить о том, что протесты будут набирать силу, то, конечно, рано или поздно на спросе это отразится более существенно».

Тем временем на турецких пляжах все спокойно, говорят туроператоры. Собеседники “Ъ FM” уверены, что курортные регионы протесты не затронут — власти будут изо всех сил охранять основной источник заработка.

Фотогалерея Протесты в Турции. Фоторепортаж Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участник акции протеста в Стамбуле Фото: Emrah Gurel / AP Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу Фото: Francisco Seco / AP Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу Фото: Murad Sezer / Reuters Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции Фото: Khalil Hamra / AP Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек Фото: Khalil Hamra / AP 323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста Фото: Khalil Hamra / AP Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны Фото: Khalil Hamra / AP Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы Фото: Murad Sezer / Reuters В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты Фото: Francisco Seco / AP Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона» Фото: Francisco Seco / AP Столкновения стамбульской полиции с протестующими Фото: Murad Sezer / Reuters По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития Фото: Francisco Seco / AP Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле Фото: Khalil Hamra / AP Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции Фото: Francisco Seco / AP Следующая фотография 1 / 14 Участник акции протеста в Стамбуле Фото: Emrah Gurel / AP Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу Фото: Francisco Seco / AP Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу Фото: Murad Sezer / Reuters Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции Фото: Khalil Hamra / AP Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек Фото: Khalil Hamra / AP 323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста Фото: Khalil Hamra / AP Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны Фото: Khalil Hamra / AP Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы Фото: Murad Sezer / Reuters В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты Фото: Francisco Seco / AP Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона» Фото: Francisco Seco / AP Столкновения стамбульской полиции с протестующими Фото: Murad Sezer / Reuters По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития Фото: Francisco Seco / AP Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле Фото: Khalil Hamra / AP Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции Фото: Francisco Seco / AP Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская