Мировой торговле примеряют пошлины

Глобальная торговля товарами на фоне «войны пошлин» в этом году относительно 2024-го может сократиться на 0,2%, следует из обновленного прогноза Всемирной торговой организации (ВТО). Такой сценарий реализуется, если США не возобновят действие приостановленных на 90 дней «зеркальных» пошлин. Дальнейшее же ужесточение правил импорта может обернуться еще более заметным снижением объема торговли — вплоть до 1,5%. Перестройка торговых потоков отразится почти на всех регионах мира — как минимум из-за изменения направлений поставок из КНР. Для самого Китая такое перераспределение является критически важным — стабильные темпы роста экономики страны в первом квартале поддерживались во многом именно увеличением экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подгоняемые американскими пошлинами, китайские товары устремятся к покупателям других стран и по другим маршрутам

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Подгоняемые американскими пошлинами, китайские товары устремятся к покупателям других стран и по другим маршрутам

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Международные организации начали представлять детализированные оценки возможных последствий торговой политики США — до сих пор они ограничивались лишь краткими заявлениями. Так, заметно пересмотрены ожидания от динамики мировой торговли товарами. В 2025 году ее объемы могут снизиться на 0,2%, отмечает ВТО в вышедшем докладе «Перспективы и статистика мировой торговли». Такой динамика будет в случае, если президент США Дональд Трамп не возобновит действие «зеркальных» пошлин, приостановленных им на 90 дней. Предыдущая, октябрьская оценка ВТО, предполагала рост торговли в 2025 году на 3%.

В организации отмечают, что возобновление действия пошлин и усиление торговых противоречий приведут к более значительному сокращению объема торговли — на 1,5%. Поясним, что в этот показатель заложены потенциальные эффекты не только от действия самих пошлин, но и от общей неопределенности, которая порождает тревогу компаний и потребителей в самих США и за их пределами.

Аналитики ВТО полагают, что перенаправление торговых потоков повлияет на большинство регионов мира — поставки из КНР вырастут на 4–9% практически во все из них. Импорт из Китая увеличится на 5% для стран Африки, на 6% — для Европы и Азии, на 9% — для Южной Америки. Для США импорт из Китая при этом сократится на 77%. Отметим, у некоторых стран возможное расширение присутствия Китая на местном рынке уже вызывает беспокойство — защищаться от притока китайских товаров намерены, в частности, страны ЕС (см. “Ъ” от 5 апреля).

Для Китая же оперативное перераспределение поставок — первоочередная задача: стабильные темпы роста экономики обеспечиваются во многом ростом его экспорта. Как сообщили вчера в Главном статистическом управлении страны, в первом квартале 2025 года экономика КНР выросла на 5,4% в годовом выражении. В четвертом квартале прошлого года фиксировался аналогичный, максимальный за полтора года показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали некоторого замедления роста в январе—марте — до 5,1%.

Фактическое значение объясняется расширением экспорта, которое фиксировалось накануне разворачивания новых тарифных ограничений от Дональда Трампа. По итогам первого квартала поставки из КНР выросли на 5,8% год к году, до $853,6 млрд (см. “Ъ” от 16 апреля). На фоне увеличения внешних заказов ускорился и рост промышленного производства: до 7,7% к концу первого квартала с 5,9% в феврале (см. график).

Отметим, впрочем, что отчасти в темпах роста ВВП КНР отражаются и эффекты от развернутой властями поддержки экономики: розничные продажи в стране в марте выросли год к году на 5,9% после увеличения на 4% в феврале, аналитики прогнозировали показатель 4,2%. При этом спад в секторе недвижимости продолжается: в январе—марте инвестиции в эту сферу сократились на 9,9% в годовом выражении. Такая статистика в сочетании с проблемами во внешней торговле оставляет властям, таким образом, пространство для расширения поддержки экономики. Способствовать сохранению темпов роста экономики КНР должен опыт, накопленный страной в период первого президентского срока господина Трампа (см. “Ъ” от 7 апреля).

Впрочем, пока аналитики сомневаются в том, что Китаю удастся обеспечить расширение ВВП на целевые 5%. В обновленном прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предполагается, что экономика Китая по итогам года вырастет только на 4,4% (в октябре ожидалось 4,7%) после 5% в 2024 году. Ухудшены в докладе организации и оценки роста ВВП США: он составит 1% (1,8%) после 2,8% в прошлом году. В целом же из-за глобальной торговой войны мировая экономика вырастет в 2025 году на 2,3% (в 2024-м — 2,8%), полагают в ЮНКТАД, уточняя, как и в ВТО, что эти оценки могут быть еще неоднократно пересмотрены.

Кристина Боровикова