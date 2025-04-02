Юрлица собственника воронежского «Борхиммаша» получили банкротные иски

Московское ООО МФК «Фордевивинд» подало в арбитражный суд Москвы банкротные иски к ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» и ООО «Лимонте-Нефтегазхимсервис» — юрлицам ГК Limonte с литовскими владельцами, которая является основным владельцем воронежского «Борхиммаша». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании несостоятельным «Лимонте ЛТ-холдинга» оставлено без движения до 5 мая. В этот срок «Фордевивинду» необходимо подтвердить задолженность ответчика в размере 73,2 млн руб.

Второй иск еще не принят к производству. Размер задолженности по нему не раскрывается.

В конце марта «Фордевивинд» потребовал банкротства «Борхиммаша». Согласно картотеке арбитражных дел, это заявление также оставлено без движения — до 25 апреля. За это время истец должен представить документ об уплате госпошлины и вступившее в силу решение суда, рассматривавшего требования кредитора к должнику.

О планах «Интер ТЭК» Тембола Золоева купить «Борхиммаш» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова