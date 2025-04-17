В РФ может появиться возможность сообщить о киберпреступлении через «Госуслуги»

Минцифры России рассматривает внедрение на портале «Госуслуги» функции подачи заявления о киберпреступлении. Эту инициативу планируется включить во второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы в том числе будем обсуждать возможность — это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами — подать заявление на конкретный данный вид преступления через "Госуслуги", для того чтобы максимально быстро пошла реакция»,— рассказал господин Шадаев на конференции Data Fusion.

Глава Минцифры анонсировал подготовку второго пакета мер по борьбе с киберпреступлениями на пленарном заседании Госдумы 18 марта. В тот же день нижняя палата парламента приняла законопроект с 30 мерами защиты граждан от этого вида мошенничества.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».